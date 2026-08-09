بیانیه نیروهای مسلح یمن درباره حملات موشکی و پهپادی سنگین به المخا

جوان آنلاین: نیروهای مسلح یمن در بیانیه ای اعلام کرد: در پاسخ به تحرکات مداوم نیروهای دشمن سعودی و تقویت تسلیحاتی و تجهیزاتی و حملات مداوم آن به ساحل غربی یمن و استان تعز، با هدف بازداشتن مردم عزیز ما از اقدامات مشروعشان برای مقابله با محاصره ناعادلانه و تجاوز وحشیانه‌ای که دوازده سال است علیه آنها انجام می‌شود؛ نیروهای مسلح، با یاری خداوند، یک عملیات نظامی گسترده و دقیق را با هدف قرار دادن مراکز تجمع نیروها و انبارهای تسلیحاتی دشمن سعودی در منطقه المخا انجام دادند.

به گزارش مهر، در این بیانیه آمده است: این حمله، به لطف خدا، دقیق بود و به انهدام گسترده آن تجهیزات و تسلیحات و کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر، از جمله سعودی‌ها منجر شد. این حمله با شمار زیادی موشک بالستیک و پهپاد انجام شد. ما اجازه نخواهیم داد دشمن سعودی به اهداف خود در هدف قرار دادن مردم ما در راستای خدمت به طرح توطئه گرانه خود به نفع دشمنان امت اسلامی دست یابد.

نیروهای مسلح یمن بیان کرد: نیروهای مسلح، با یاری و توکل به خداوند متعال، به رصد و ردیابی تمام تحرکات نظامی سعودی ادامه خواهند داد و آنها را به طور دقیق و مستقیم هدف قرار خواهند داد. مردم یمن و نیروهای مسلح آنها طبق معادله اعلام شده، «محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید» و هدف قرار دادن مراکز تجمع دشمن که مردم یمن و استان‌های آزادشده را هدف قرار می‌دهد، عمل خواهند کرد.