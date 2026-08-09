فولاد راه استقلال را با رضاییان رفت

جوان آنلاین: پس از قطعیشدن جدایی رامین رضاییان از استقلال، باشگاه فولاد خوزستان برای بازگرداندن این بازیکن به جمع شاگردانش بیمیل نیست و این موضوع در حال بررسی است.
رضاییان فصل گذشته در نیمفصل دوم و در قالب انتقالی قرضی از استقلال راهی فولاد شد و توانست عملکرد قابلقبولی در این تیم داشته باشد. همین موضوع باعث شده فولادیها برای جذب دوباره این بازیکن تمایل داشته باشند.
بااینحال، مهمترین مانع در مسیر بازگشت رضاییان به فولاد، مسائل مالی است. درصورتیکه این بازیکن از خواسته مالی خود کوتاه بیاید و رقم موردنظرش را کاهش دهد، احتمال توافق و حضور دوباره او در فولاد وجود خواهد داشت؛ در غیر این صورت، باشگاه خوزستانی قید جذب رضاییان را خواهد زد.
این شرط فولاد درحالیست که پیش از این باشگاه استقلال هم به دلیل درخواست مالی بالا قید همکاری با رضاییان را زده بود.
اگر فولاد موفق به جذب رضاییان شود، پرونده نقلوانتقالات این باشگاه بسته خواهد شد اما اگر توافق با این بازیکن حاصل نشود، فولادیها احتمالاً برای تقویت خط حمله خود به سراغ جذب یک مهاجم خارجی خواهند رفت.