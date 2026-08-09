کد خبر: 1373270
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تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۲
سیاست » اخبار کلی

 تأمین امنیت پایدار مرزهای ایران با حضور یگان‌های واکنش سریع

امنیت پایدار فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: حضور مؤثر یگان‌های واکنش سریع و نیروهای مخصوص، در مناطق مرزی موجب تأمین امنیت پایدار در مرزها شده است.

جوان آنلاین: امیر سرتیپ علی جهانشاهی، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، از یگان‌های این نیرو در مناطق جنوب شرق و سواحل مکران بازدید و در جمع فرماندهان، کارکنان پایور و وظیفه، اظهار کرد: یگان‌های نیروی زمینی ارتش با پایش مستمر تحرکات و رصد دقیق تهدیدات، در آمادگی کامل رزمی به سر می‌برند و با اقتدار از مرزهای جمهوری اسلامی ایران حراست می‌کنند.

امیر سرتیپ جهانشاهی با بیان اینکه امروز توان و ظرفیت واقعی دشمنان برای افکار عمومی آشکار شده است، گفت: دشمن در برابر اراده نیروهای مسلح و ملت ایران به زانو درآمده است. آمادگی نیروهای مسلح و پشتیبانی ملت ایران از رزمندگان در جبهه‌های مختلف، علاوه بر تقویت انسجام ملی، محاسبات دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران را با شکست مواجه کرده است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش، با تأکید بر اهمیت آموزش‌های تخصصی و رزمی، به‌ویژه در حوزه مقابله با جنگ زمینی، خاطرنشان کرد: نیروی زمینی ارتش طی سال‌های گذشته با اجرای آموزش‌های مستمر، دقیق و تخصصی، خود را برای مقابله با انواع تهدیدات زمینی آماده کرده است و در صورت هرگونه اقدام دشمن، پاسخی قاطع و بازدارنده خواهد داد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در رویارویی‌های اخیر نشان داد که در کنار توانمندی‌های دفاعی، اراده و روحیه ملت ایران نیز از مهم‌ترین عوامل قدرت کشور است. ملت ایران با اراده‌ای مستحکم و روحیه‌ای خستگی‌ناپذیر، همواره در کنار نیروهای مسلح ایستاده و با حمایت و پشتیبانی از رزمندگان، اجازه نداده است دشمنان به اهداف خود دست پیدا کنند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در خاتمه تصریح کرد: حضور مؤثر یگان‌های واکنش سریع، نیروهای مخصوص، پهپادی، توپخانه‌ای و زرهی در مناطق مرزی برای مقابله با تهدیدات دشمنان، ضمن صیانت از مرزها و کمک به تأمین امنیت پایدار، شده است.

برچسب ها: امنیت پایدار ، امنیت ، ارتش
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