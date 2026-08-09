نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین المللی مستقر در وین تصریح کرد که مسئله بین ایران و آمریکا تنها از طریق مسیر دیپلماتیک قابل حل است.

جوان آنلاین: میخائیل اولیانوف در واکنش به اظهارات رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا ژنرال دن کین مبنی بر این‌که ایالات متحده باید به دنبال «راه‌ خروجی» از جنگ با ایران باشد، بر لزوم راه‌حل دیپلماتیک برای بحران آمریکا و ایران تأکید کرد.

وی در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، در این خصوص نوشت «تنها از طریق مجاری دیپلماتیک می‌توان یک راهبرد خروج مؤثر را دنبال کرد.»

شبکه سی‌ان‌ان روز گذشته (شنبه) در گزارشی به نقل از منابع آگاه نوشت که دن کین تصریح کرده است که گزینه‌های نظامی موجود برای تشدید منازعه می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد و صرفِ اتکا به نیروی هوایی نیز بعید است اهداف اعلام‌شده دونالد ترامپ را محقق سازد.

دو منبع آگاه تایید کرده‌اند که او نگران گزینه‌های نظامی روی میز برای تشدید درگیری است و موضوع یافتن راه خروج را با سایر اعضای کلیدی کابینه از جمله جان راتکلیف (رئیس سیا)، مارکو روبیو (وزیر امور خارجه) و جی‌دی ونس (معاون رئیس‌جمهور) در میان گذاشته است.