حجت‌الاسلام سعیدی گفت: شهید خادمی با ویژگی‌های مدیریتی و اخلاقی خود مورد وثوق و اعتماد امام شهید قرار گرفت.

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام والمسلمین علی سعیدی رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا با حضور در منزل سرلشکر پاسدار شهید مجید خادمی رئیس شهید سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت: آن شهید والامقام فرد مورد وثوق امام شهید بودند و افتخار بارها تشویق امام شهید را در کارنامه خود دارند.

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا با بیان اینکه در این برهه از زمان جای این شهید و سایر فرماندهان شهید بسیار خالی است که پشتوانه رهبر عزیزمان باشند، از جانفشانی‌ها و رشادت‌های این سرباز ولایت، قدردانی کرد.

حجت‌الاسلام سعیدی در ادامه به تشریح سیر پیشرفت و ارتقای شهید خادمی در جامعه اطلاعاتی کشور پرداخت و گفت: در مدت مسئولیت اینجانب به‌عنوان رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه در زمان امام راحل این شهید مسئول حفاظت اطلاعات سپاه استان فارس بود که با توجه به ویژگی‌های مدیریتی و اخلاقی او را به تهران و حضور در سازمان دعوت کردیم و ایشان توانست به بالاترین مقامات سازمان ارتقاء یابد و در ادامه مورد اعتماد امام شهید قرار گرفت و به عنوان رئیس سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع منصوب شد و با توان بالا توانست خدمات ارزشمندی انجام دهد.

در این دیدار فرزند و همسر شهید خادمی نیز به ویژگی‌های اخلاقی، اعتقادی و عبودی ایشان پرداختند.