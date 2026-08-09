گاردین: حملات یمن نخستین آزمون «توافق مکه» است

جوان آنلاین: روزنامه انگلیسی گاردین با اشاره به امضای توافقنامه دفاع مشترک میان عربستان ترکیه و پاکستان، ضمن ابراز تردید در خصوص تعهد کشورهای مذکور به دفاع مشترک در برابر تهدیدات احتمالی نوشت که توافقنامه دفاع مشترک، سه کشور بانفوذ جهان اسلام را در ائتلافی شبیه به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) گرد هم آورده است؛ آن هم در شرایطی که ریاض با حملات نیروهای مسلح یمن مواجه است.
گاردین افزود که نیروهای مسلح یمن و عربستان سعودی طی ماه گذشته تبادل حملات نظامی را تشدید کردهاند و یمن ممکن است نخستین آزمون توافق سهجانبهای باشد که آمادهسازی آن از مدتها پیش آغاز شده بود.
این روزنامه همچنین به حملات اخیر موشکی و پهپادی نیروهای یمنی به مواضع مزدوران سعودی اشاره کرد که در پی آن، دستکم ۵۸ سرباز از نیروهای دولت یمن مستقر در عدن کشته شدند. در حمله جداگانه نیروهای مسلح یمنی به جنوب عربستان نیز ۱۱ نفر زخمی شدند.
سه کشور ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان جمعه گذشته و در جریان سفر رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه به عربستان، توافقنامه دفاعی مشترک امضا کردند. اردوغان در این سفر با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، و محمد شهباز شریف نخستوزیر پاکستان دیدار داشت.