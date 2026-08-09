وزیر کشور با اشاره به نقش رسانه‌ها، گفت: نقشی که امروز رسانه‌ها و خبرنگاران دارند، یا از نوشته رسانه دریافت می‌کنند و برخی‌ها اهمیت رسانه را تا حدی بالا می‌برند که واقعیت برساخته رسانه است.

جوان آنلاین: اسکندر مومنی، وزیر کشور، در مراسم نشست صمیمانه با خبرنگاران در وزارت کشور، ضمن تبریک روز خبرنگار و تجلیل از خبرنگاران، اظهار کرد: از شهدای جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان، به‌خصوص شهید لاریجانی، اظهار کرد: حقیقتاً ما با شهادت شهید لاریجانی سرمایه بزرگی را از دست دادیم و وقتی که من خبر شهادت ایشان را شنیدم، بسیار متأثر شدم. بیش از ۴۰ سال از نزدیک داشتیم.

وزیر کشور با اشاره به نقش رسانه‌ها، گفت: نقشی که امروز رسانه‌ها و خبرنگاران دارند، یا از نوشته رسانه دریافت می‌کنند و برخی‌ها اهمیت رسانه را تا حدی بالا می‌برند که واقعیت برساخته رسانه است. شاید تا حدی منطبق باشد به آن چیزی که ما دریافت می‌کنیم در مورد حوادث، موضوعات و مسائل جهان و محیط پیرامون، آنهایی که ما مستقیم کار نداریم، بستگی به آن دارد چگونه از رسانه‌ها اخبار را دریافت کنیم.

وی افزود: درباره یک پدیده واحد، اخبار متعددی در این دوره‌ها با توجه به نقش فزاینده رسانه‌ها و دگرگونی اساسی در سبک و سیاق رسانه‌ها و ابزار رسانه‌ای انسان، می‌ماند که بین این همه رسانه‌ها کدام موضوع را انتخاب بکند. اینجاست که نقش برای مخاطبین رسانه‌ها برجسته شده و واقعاً یک پیچیدگی و یک دشواری بسیار بزرگی در جهان امروز وجود دارد و این برای اصحاب رسانه‌ها است، تا مخاطبین که چطور واقعیت را از دریچه رسانه‌های مختلف ببینند و این اهمیت رسانه‌ها را می‌رساند.

مومنی اظهار کرد: به دلیل فصول گرما و سرما و فصل سفرها، بعضاً با ۵ میلیون افزایش جمعیت مسافر در برخی استان‌ها مواجه بودیم و مدیریت تأمین نان، سوخت و سایر نیازهای مردم بر عهده وزارت کشور بود. این وزارتخانه در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی، سیاسی، اطلاع‌رسانی و هماهنگی فعال بود، اما مهم‌ترین نقش را استانداران ایفا کردند و مردم نیز حضور دولت را در کنار خود احساس کردند.

وی افزود: با وجود گرانی، با کمبود کالا مواجه نبودیم؛ زیرا بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی، اختیاراتی به استانداران داده شد. آنان با استفاده از این اختیارات، کالاهای باقی‌مانده در گمرک، حتی کالاهایی که بعضاً چند سال در کشور مانده بود، ترخیص کردند و تجارت با کشورهای همسایه را نیز تسهیل کردند. برای مثال، تا پایان اردیبهشت، در یکی از استان‌ها ۲۰۰ هزار تن کالا، از جمله ۱۵۰ هزار تن گوشت قرمز و مقدار زیادی نهاده‌های دامی وارد شد.

وزیر کشور گفت: با توجه به اختیارات و ظرفیت استانداران و انتخاب آنان بر اساس شاخص‌های کارآمدی، کشور از این شرایط عبور کرد و با وجود آسیب به برخی زیرساخت‌ها، از جمله حوزه انرژی، با کمبود و قحطی مواجه نشدیم. این موضوع نشان داد هر استاندار باید رئیس‌جمهور استان خود باشد و متناسب با شرایط و ظرفیت‌های موجود، حتی استان‌های همجوار غیرمرزی را نیز پوشش دهد.

وی عنوان کرد: دشمن تصور دیگری داشت، اما حضور مردم، مسئولان و اصحاب رسانه موجب شد این طراحی‌ها خنثی شود. برخی رسانه‌های خارجی نیز از نقش رسانه‌های ایران ناراضی بودند و معتقد بودند جنگ را آغاز کرده‌اند، اما رسانه‌های ایران شرایط را به‌گونه‌ای روایت کردند که گویی ایران پیروز شده است. این وحدت و انسجام ملی باید حفظ شود و ما قدردان زحمات اصحاب رسانه هستیم.

مومنی بیان کرد: تشییع پیکر رهبر شهید با شکوه فراوان در شهرهای مختلف برگزار شد و شما رسانه‌ها نیز این رویداد بزرگ و بی‌نظیر را روایت کردید. همچنین استقبال گسترده از تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در عراق، نشان‌دهنده همبستگی میان کشورها و نتیجه سیاست همسایگی و ارتباط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه بود.

وی افزود: مراسم اربعین امسال نیز پس از آن برگزار شد. با وجود مشکلات زیرساختی و امکانات، میزان مشکلات به کمترین حد خود رسید؛ هرچند این وضعیت مطلق نبود و نمی‌توان گفت هیچ مشکلی وجود نداشت.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله امسال با این سه موضوعی که عرض کردم، سال آینده نیز در خدمت شما باشم. یکی از موضوعات مهم، تقویت ارتباط با رسانه‌هاست و تلاش خواهیم کرد این ارتباطات افزایش یابد و فرصت بیشتری برای گفت‌وگو و پاسخ به پرسش‌های شما فراهم شود.