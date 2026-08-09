فرزند شهید لاریجانی گفت: مکرر می‌فرمودند من در مکتب فکری شهید مطهری تنفس می‌کنم و این ارتباط آن‌قدر وسیع بود که اگر من بپرسم نمونه عملی مکتب شهید مطهری را به ما نشان بده، حتماً این شد.

جوان آنلاین: حجت الاسلام محمد رضا لاریجانی فرزند شهید لاریجانی در مراسم نشست صمیمانه با خبرنگاران در وزارت کشور ،ضمن تبریک روز خبرنگار، اظهار کرد: روز خبرنگار را خدمت همه عزیزان تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم این رسالت بزرگی که جامعه بر عهده ما قرار داده است را بتوانیم به بهترین نحو پیش ببریم. خبرنگاران چشم بینای جامعه و گوش شنوای جامعه هستند و با حرکت خود می‌توانند آینه واقعاً نمای جامعه را شکل دهند. امیدوارم همه شما خبرنگاران موفق باشید و در این شغل حرفه‌ای و مهم خود، بهترین نقش را در این موقعیت زمانی ایفا کنیم.

وی در مورد ویژگی‌های شهید لاریجانی گفت: چند ویژگی در مرحوم شهید وجود داشت که جمع این ویژگی‌ها در ایشان باعث شده بود که یک کنشگری متفاوت باشیم، خصوصاً در فضای سیاسی، این ویژگی‌ها را عرض بکنم. مورد عینی از این کنشگری خاص ایشان را هم که نتیجه این ویژگی‌هاست.

فرزند شهید لاریجانی گفت: یکی از ویژگی‌های خیلی مهم ایشان این بود که دارای دستگاه فکری بود؛ یعنی انسان معناداری شده بود. دستگاه فکری داشت؛ شروع داشت، پایان داشت، سقوط داشت و دستگاه فکری ایشان هم کاملاً اقتباس‌شده از شهید مطهری بود. مکرر می‌فرمودند که من در مکتب فکری شهید مطهری تنفس می‌کنم و این ارتباط آن‌قدر وسیع بود که اگر من بپرسم نمونه عملی مکتب شهید مطهری را به ما نشان بده، حتماً این شد.

وی ادامه داد: یکی از مصادیق بارز مکتب فکری شهید مطهری، همین مبنا داشتن و همین حدود و ثغور داشتن، همین انسجام فکری داشتن و همین دستگاه داشتن، باعث شده بود که ایشان در مواجهه با حوادث مختلف داخلی و خارجی، خیلی تجزیه و تحلیل بکنند و یک پدیده اجتماعی را کاوش کنند و در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین هزینه، یک تصمیم قابل قبولی را سریع اتخاذ کنند.

حجت‌الاسلام لاریجانی اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های ایشان را ذکر می‌کنند که ایشان قاطع بود و می‌توانست سریع تصمیم بگیرد، اما کسی به این فکر نمی‌کند که پشتوانه این سرعت و قاطعیت در تصمیم چه بود. پشتوانه این سرعت و قاطعیت، داشتن یک دستگاه فکری کامل، فلسفی، مبنادار و مبتنی بر مبانی دینی بود و مبنای ایشان نیز شهید مطهری بود.

وی افزود: ویژگی دیگر ایشان این بود که در حوزه امور دینی و فلسفی مطالعات زیادی داشت و جریان کشور، روزنامه‌ها، سایت‌ها، مجلات، کتب و آثار تازه منتشرشده را رصد می‌کرد. ایشان همیشه فضای عمومی و رسانه‌ای کشور را در اختیار داشت و اصلاً این موضوع را جزئی از کار خود می‌دانست.

فرزند شهید لاریجانی گفت: افراد دارای مبانی فکری یا افراد پرمطالعه در دنیا زیاد هستند، اما ویژگی دیگری که به ایشان رنگ و بوی متفاوتی داده بود، مسیر معنوی ایشان بود. این مسیر از همان ابتدای جوانی و تحت اشراف و نظارت مرحوم شهید مطهری، پدرشان مرحوم میرزا هاشم آمدی، علامه حسن‌زاده و مرحوم عبدالکریم کشمیری شکل گرفته بود و بخش مهمی از زندگی ایشان را تشکیل می‌داد.

وی ادامه داد: معنویت ایشان نه تظاهر بود و نه شعار؛ بلکه بخش لاینفکی از زندگی ایشان بود. اهتمام به نماز، از زمانی که به یاد دارم، همواره در زندگی ایشان وجود داشت و همین ویژگی، رنگ متفاوتی به زندگی ایشان داده بود و باعث شده بود قدرت روحی فوق‌العاده‌ای پیدا کند.

حجت‌الاسلام لاریجانی با اشاره به عدم احراز صلاحیت شهید لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، عنوان کرد: در حوادث ۱۴۰۰ که برای ایشان آمد، ایشان با قدرت روحی فوق‌العاده‌ای که داشتند، می‌گفتند: نه، طوری نیست و اتفاقی نیافتاده است و آبروی هر کس متاعی است که خدا دارد و ما موظفیم وظیفه خودمان را انجام دهیم. اگر وظیفه خودمان را درست انجام دهیم، خدا می‌داند چه کسی، کجا و چگونه آبروی ما را تدارک می‌کند. اگر خودمان به دنبال آبروی خودمان برویم، به اندازه قدر کوچک خودمان می‌رسیم، اما اگر آن را به خدا واگذار کنیم، آبرویی که خدا بالا ببرد، با آبرویی که بشر بخواهد بالا ببرد، قابل مقایسه نیست. من وظیفه خودم را انجام می‌دهم.

حجت‌الاسلام لاریجانی اظهار کرد: فراز و نشیب‌های آبرویی که در کشور پیش آمده بود، ایشان را ناراحت نکرد و فرمودند نبرد بین حق و باطل از ابتدای تاریخ وجود داشته و در زمان پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین نیز بوده است. مجموعه این ویژگی‌ها، شخصیت و کنشگری متفاوتی در ایشان ایجاد کرده بود.

وی افزود: در حوادث سال ۱۴۰۳، اتفاقات و گفتگوهای تلخی رخ داد. رهبر شهید که همواره از برخی نهادها دفاع می‌کردند، ظرف دو یا سه هفته، سه بار نسبت به شورای نگهبان اعلام نارضایتی کردند و فرمودند که ظلم و جفا شده و باید جبران شود. دو هفته بعد نیز فرمودند که با برخی تصمیمات موافق نبوده‌اند. این نوع کنشگری برای یک سیاستمدار در این سطح، اتفاق مهمی بود.

فرزند شهید لاریجانی گفت: ایشان در چنین شرایطی نه قهر کردند و نه به نظام پشت کردند، بلکه از ظرفیت‌های خود نظام استفاده کردند؛ به رهبری و شورای نگهبان نامه نوشتند، به قوه قضاییه شکایت کردند و پیگیر اصلاح روند نادرست شدند. این رفتار نشان داد که نظام دارای ظرفیت خودترمیمی است و می‌توان مشکلات را از مسیر ظرفیت‌های رسمی نظام برطرف کرد.

وی ادامه داد: یکی از دغدغه‌های مهم ایشان پس از ورود به دبیرخانه این بود که شکاف‌های موجود در جامعه کاهش یابد و مردم در شرایط جنگ، اقناع شوند. به همین دلیل، جلساتی با اصحاب رسانه برگزار می‌کردند و شخصاً درباره شرایط کشور، آخرین رویدادها و مسائل مختلف توضیح می‌دادند.

حجت‌الاسلام لاریجانی عنوان کرد: در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نیز تأکید داشتند که باید اقدام عمومی صورت گیرد و مردم در ابهام باقی نمانند. ایشان تا زمان شهادت، با فاصله‌های یک هفته و ۱۰ روز و حتی در زیر بمباران، مصاحبه برگزار می‌کردند و معتقد بودند نمی‌توان مردم را به خیابان دعوت کرد، بدون آنکه آنان را اقناع و شرایط را برایشان توضیح داد.

وی بیان کرد: در مسائل سیاسی نیز هنگامی که برخی سیاسیون اظهارنظر می‌کردند، ایشان تماس می‌گرفتند و ضمن تأکید بر حق آنان برای اظهارنظر، تلاش می‌کردند فرصت گفت‌وگو و توضیح روش و منش صحیح فراهم شود. ایشان در موقعیت‌های مشابه همواره انتخابی را دنبال می‌کردند که کمترین هزینه برای نظام و بیشترین فایده را داشته باشد و مشکل را برطرف کند.

حجت‌الاسلام لاریجانی خاطرنشان کرد: امیدوارم خداوند همه ما را در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی قرار دهد، پاسدار راه شهدا باشیم و بتوانیم مسیر آنان را به بهترین نحو ادامه دهیم.