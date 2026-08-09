۳ کشته و ۲۵ زخمی در حمله پهپادی شبانه اوکراین به روسیه

جوان آنلاین: الکساندر شوواف، فرماندار موقت بلگورود گفت: در حمله پهپادی شبانه اوکراین به بلگورود سه غیرنظامی کشته و ۲۵ نفر دیگر از جمله کودکان چهار و نه ساله زخمی شدند.
به گزارش مهر، شوواف گفت که سیزده بزرگسال مجروح همچنان در بیمارستانها هستند که حال یکی از آنها وخیم است.
این حمله به ساختمانهای مسکونی، تأسیسات اداری و اماکن اجتماعی و تجاری متعددی آسیب رساند. فرماندار موقت منطقه گفت که آتشسوزی در خودروهای پارک شده، دو ساختمان آپارتمانی و یک خانه شخصی رخ داد، اما آتشنشانان همه آنها را خاموش کردند.
سخنگوی کمیته تحقیقات روسیه، سوتلانا پترنکو به خبرگزاری تاس گفت که این کمیته پس از حملات اوکراین به بلگورود، پرونده جنایی در مورد حمله تروریستی گشوده است.