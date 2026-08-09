جوان آنلاین: شبکه ماهوارهای «الغدیر» عراق اعلام کرد در اقدامی که به نظر میرسد مقدمهای بر مرحله نهایی پایان دادن به حضور نظامی آمریکا در این پایگاه باشد، نیروهای آمریکایی تخلیه تدریجی مراکز پشتیبانی لجستیکی موجود در داخل پایگاه الحریر واقع در نزدیکی اربیل در منطقه کردستان عراق را آغاز کردهاند.
به گزارش ایسنا، به گفته برخی منابع، از جمله اقدامات فنی و مهندسی نیروهای آمریکایی مستقر در این پایگاه، تخلیه مراکز پشتیبانی لجستیکی به ویژه مجتمع بزرگ واقع در بخش شرقی پایگاه است که نشان میدهد روند استقرار مجدد از مرحله انتقال نیروهای نظامی به برچیدن زیرساختهای لجستیکی که از نیروهای مستقر در آنجا پشتیبانی میکردند، تغییر یافته است.
همچنین این منابع اعلام کردند که این مرحله به منزله مرحله ماقبل آخر روند خروج است و انتظار میرود پایگاه الحریر تا پایان سپتامبر آینده کاملا از هرگونه حضور نظامی آمریکایی خالی شود.
این روند تخلیه در چارچوب استقرار مجدد و گستردهتر نیروها و ظرفیتهای نظامی آمریکا در منطقه انجام میشود و به گفته منابع یاد شده، بخش عمدهای از نیروهای نظامی که در پایگاه الحریر مستقر بودند، به سوریه و ترکیه که پایگاههای نظامی آمریکا در آنجا وجود دارد، منتقل شدهاند.
اگر این عملیات طبق برنامه انجام شود، پایگاه الحریر پس از سالها که یکی از مهمترین پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه کردستان عراق بود، با تغییر چشمگیری مواجه خواهد شد و برای اولین بار کاملا از حضور نظامی آمریکا آزاد خواهد شد.
تخلیه مراکز لجستیکی از این حکایت دارد که روند خروج محدود به انتقال سربازان یا تجهیزات نبوده بلکه شامل برچیدن زیرساختهایی است که از نیروهای آمریکایی در داخل پایگاه پشتیبانی و حمایت میکردند و این امر به منزله نشانه پیشرفتهای از پایان قریبالوقوع حضور نظامی آمریکا در این پایگاه است.
در این راستا «عبد الصمد الزرکوشی» از اعضای چارچوب هماهنگی عراق در گفتگویی با «بغداد الیوم» تاکید کرد: تاریخ خروج نیروهای چندملیتی از عراق پس از ۳۰ سپتامبر، یک تصمیم قطعی و غیرقابل بازگشت است.
الزرکوشی وجود هرگونه اقدام یا تلاشی برای به تاخیر انداختن اجرای این تصمیم را رد کرد و گفت: عراق پس از ۳۰ سپتامبر عاری از هرگونه حضور نظامی نیروهای چندملیتی، چه آمریکایی و چه از ملیتهای دیگر خواهد بود.
این عضو چارچوب هماهنگی شیعیان عراق افزود: نیروهای مستقر در پایگاه الحریر نیز آنجا را ترک خواهند کرد و این به معنای پایان حضور نظامی بیگانگان در عراق از جمله حضور آمریکاییها پس از تاریخ مشخص شده، خواهد بود.
او در ادامه تعیین تاریخ ۳۰ سپتامبر به عنوان تاریخ خروج نیروهای خارجی را به سه عامل اصلی مرتبط دانست که مهمترین آنها را «توانایی نظامی و امنیتی عراق برای مدیریت پرونده امنیتی و مقابله با چالشها بدون نیاز به حضور نظامی خارجی» توصیف کرد.
الزرکوشی عامل دوم را این مساله دانست که تصمیم برای خروج نیروهای بیگانه با اراده مردمی و پارلمانی و پس از هماهنگیها میان بغداد و واشنگتن گرفته شد.
او سومین عامل را عدم نیاز به تداوم حضور نظامیان خارجی در داخل خاک عراق اعلام و تاکید کرد: تاریخ تعیینشده غیرقابل بازگشت است و هیچ قصدی برای به تاخیر انداختن یا تجدیدنظر در برنامه تعیینشده برای خروج نیروها وجود ندارد.
این مقام عراقی با تاکید بر اینکه حضور نیروهای خارجی به نفع عراق نبوده و خروج آنها امنیت و ثبات را در کشور تقویت خواهد کرد، گفت: سرویسهای امنیتی عراق سالها است به صورت مستقیم مسایل امنیتی شامل شناسایی اهداف، مقابله با آنها و تعقیب شبکههای تروریستی باقیمانده را دنبال میکنند، این قابلیتها به عراق امکان میدهد امنیت خود را بدون حضور نظامی خارجی مدیریت کند.