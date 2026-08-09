جوان آنلاین: حمیدرضا حاجیبابایی در جلسه علنی وبیناری امروز (یکشنبه ۱۸ مرداد ماه) مجلس، در نطق پیش از دستور خود با اشاره به برگزاری پرشور مراسم اربعین حسینی و تسلیت شهادت تعدادی از مستشاران ایرانی و مردم در حمله به استان نینوای عراق گفت: این حادثه نشان دهنده اراده استکبار برای جلوگیری از برگزاری پرشور مراسم اربعین و عصبانیت آنها از حضور مردم کشورهای مختلف دنیا در این حماسه بزرگ و این قله بلند آزادگی و شرف بود.
به گزارش ایسنا، حاجی بابایی افزود: باید از همه کسانی که زحمت کشیدند تا مراسم پیاده روی اربعین به خوبی در ایران و عراق برگزار شود تقدیر شود، این مراسم بزرگترین حماسه عقیدتی و سیاسی و جلوه همبستگی ملتهای آزاده جهان است و باید از همین جا از مردم خوب و عزیزی که در این حماسه بزرگ حضور داشتند تقدیر کنیم.
نایب رئیس مجلس در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به اهمیت تنگه هرمز گفت: امروز به دلایل گوناگون و آنچنان که در دنیا گفته شده، تنگه هرمز از موضوع هستهای مهمتر است.
نقض حاکمیت ایران بر تنگه هرمز مورد قبول ایران نیست
وی ادامه داد: اقتدار جمهوری اسلامی ایران و ابرقدرت شدن ایران در این تنگه پر اهمیت بینالمللی تعریف شده و هر فردی از منظری در این رابطه سخن میگوید؛ آنچه که میتوان به عنوان اراده ملت ایران از آن نام برد، این است که حاکمیت و مدیریت جمهوری اسلامی ایران بر آن قطعی باشد و هر طرحی و هر گفتهای که حاکمیت و مدیریت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز را نقض کند، مقبول جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.
حاجی بابایی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی پرقدرت در حال پیگیری و تصویب قانونی است که بتواند حق حاکمیت جمهوری اسلامی برای ملت بزرگ ایران و آزادگان جهان را تصریح کند. در همین چارچوب کمیسیونهای مختلف مجلس طرحهای زیادی را تدوین کردند تا از بین این طرحها بتوانیم به یک اجماع برسیم؛ اجماعی که بتواند ملت بزرگ ایران را اقناع کرده و حرف اول و آخر جمهوری اسلامی ایران را بر قوانین موضوعه دنیا تصریح کند.
در حال حاضر مذاکرات با آمریکا وجود ندارد
نایب رئیس مجلس با بیان اینکه آمریکا نشان داده در هیچ موضوعی صادقانه برخورد نمیکند، گفت: در حال حاضر مذاکرات با آمریکا وجود ندارد و اگر مباحثی بین ما و عمان در حال پیگیری است نباید با دخالت آمریکا باشد.
وی تاکید کرد: سخن گفتن با آمریکایی که به هیچ کدام از وعدههای خود وفا نمیکند باید با احتیاط و با دقت و توجه انجام شود تا متضمن حقوق ملت بزرگ ایران باشد. آنچه رهبری عزیز فرمودند خط مشی اساسی ما در مواجهه با آمریکا و رژیم صهیونیستی است.
پیمانی که در جهت منافع اسرائیل و آمریکا باشد، جز شعلهور کردن آتش جنگ هدف دیگری نخواهد داشت
حاجیبابایی بیان کرد: اگر پیمانهای منطقهای در راستای مقابله با آمریکا و رژیم صهیونیستی باشد، هم مردمی و هم فراگیر خواهد بود؛ هر پیمانی که در جهت منافع اسرائیل و آمریکای جنایتکار باشد جز شعلهور کردن آتش جنگ، هدف دیگری نخواهد داشت.
وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران قدرتمندانه در جهت وحدت کشورهای اسلامی و منطقه اقدام میکند ولی در عین حال هر کشوری بخواهد برای حمله به ایران به آمریکا کمک کند، هدف موشکهای جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت.
نیروهای مسلح اجازه سوءاستفاده از منطقه برای حمله به ایران را نخواهند داد
نایب رییس مجلس ادامه داد: نیروهای مسلح ما اجازه سواستفاده از منطقه برای حمله به ایران را نخواهند داد و از حق ایران دفاع میکنند چرا که ما در حال جنگ با آمریکا هستیم و ملت آمادگی خود را برای این جنگ اعلام کردند و از حقوق خود کوتاه نخواهند آمد.
وی در ادامه در خصوص افزایش قیمت کالاها گفت: دولت باید مراقبت افزایش قیمت ها باشد، البته گرانیهایی که مربوط به جنگ است را مردم پذیرا هستند اما گرانیهای بیدلیلی در جامعه وجود دارد و آنها مربوط به جنگ نیست؛ این گرانیها قابل پذیرش نخواهد بود و توقع مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن است که جلوی این افزایش قیمت ها گرفته شود.
حق مردم گرانی نیست
حاجی بابایی ادامه داد: حق مردمی که حدود ۱۶۰ شب در خیابانها حضور پیدا کردند و قدرتمندانه از این کشور دفاع کردند، گرانی نیست. باید توجه کنیم که رضایت مردم، حرف اول و آخر مجلس شورای اسلامی است. مجلس به دنبال آن است که مردم از نظر معیشت و زندگی حداقلهای خود را داشته باشند.
[8/9/2026 12:19 PM] Seyed Isna: نایب رییس مجلس همچنین با گرامیداشت روز خبرنگار خاطرنشان کرد: این روز را به همه خبرنگاران عزیز در سراسر کشور تبریک میگویم که جانانه در صف مقدم جنگ ایستادند، اطلاع رسانی و تبیین و با استکبار خبری مقابله کردند، در برابر همه محافل خبری دنیا ایستادند و از ایران بزرگ دفاع نمودند.
مجلس مشکلات خبرنگاران را پیگیری میکند
وی گفت: مجلس شورای اسلامی قطعا در رابطه با خبرنگاران عزیز هم مسئولیت قبول میکند و هم مسائل را پیگیری خواهد کرد. یاد همه شهدا انقلاب و خبرنگار گرامی باد.
نایب رئیس مجلس، همچنین با اشاره به تلاشهای نمایندگان در حوزههای انتخابیه گفت: از نمایندگانی که در ایام اربعین در همه نقاط کشور حضور پیدا کردند و در کنار مردم بودند و با وجود همه سختیهای موجود در کشور در صف اول خدمت حضور داشتند و سختیها را شنیدند و تحمل کردند، قدردانی میکنم و حق نمایندگان است که زحمات و خدمات آنها دیده شود.