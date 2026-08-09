عراقچی: با آمریکا مذاکره نداریم/باز شدن تنگه هرمز به شرایطی غیر از تفاهم با عمان مرتبط است

جوان آنلاین: سیدعباس عراقچی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: «واسطهها همچنان تلاش میکنند زمینههای لازم برای ازسرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا را فراهم کنند. از نظر ما تا موارد نقض یادداشت تفاهم به پایان نرسد و آمریکا آنچه را نقض کرده، جبران نکند، امکان شروع مجدد مذاکرات وجود ندارد.»
در مراحل پایانی تعیین مسیرهای دریایی جدید با عمان هستیم
وزیر امور خارجه ایران درباره آخرین وضعیت مذاکرات با عمان نیز گفت: «مذاکرات ما با عمان درباره تعیین مسیرهای دریایی جدید در تنگه هرمز است و این مذاکرات بهخوبی پیش رفته و میتوانم بگویم در مراحل پایانی قرار داریم.»
وی ادامه داد: «قرار است مسیرهای قدیمی که وجود داشتهاند با مسیرهای جدید جایگزین شوند و اکنون کار روی نقشهها توسط متخصصان در حال انجام است.»
توافق احتمالی با عمان درباره مسیرهای دریایی به معنای باز شدن تنگه هرمز نیست
عراقچی تأکید کرد که توافق احتمالی با عمان درباره مسیرهای دریایی به معنای باز شدن تنگه هرمز نیست.
وی گفت: باز شدن تنگه هرمز منوط به تحقق یکسری شرایط دیگر است که این موارد نیز از طریق واسطهها منتقل شده است.
رئیس دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه مذاکرات ایران و عمان کاملا فنی و حقوقی برای تعیین مسیرهای دریایی است اظهار کرد: در سال ۱۹۶۸ این مسیرها تعیین شده بود اما در جریان جنگ اخیر نشان داده شد که لازم است تحولی در این خصوص صورت بگیرد و تغییراتی در این مسیرها انجام شود. این اقدام توسط متخصصان ما با عمانیها در حال انجام است. زمانی که تنگه هرمز بخواهد باز شود، از این مسیرها استفاده میشود.
منبع ایسنا