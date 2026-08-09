آشفتگی داخلی در حزب لیکود و بررسی دوران پس از نتانیاهو

جوان آنلاین: گزارش منتشر شده در روزنامه هاآرتص از تشدید آشفتگی در داخل حزب لیکود حکایت دارد؛ آن هم در شرایطی که مسئولان این حزب خود را برای انتخابات مقدماتی آماده می کنند و در عین حال قدرت لیکود در نظرسنجی ها کاهش یافته و پرسش ها درباره آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو افزایش یافته است. با این حال اهمیت این گزارش فقط به جزئیات اختلافات درون حزبی محدود نمی شود، بلکه بازتابی از بحرانی عمیق تر درباره هویت لیکود و دوران بعد از نتانیاهو است.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، انتخابات مقدماتی در لیکود دیگر فقط رقابتی برای جابه جایی نام ها در فهرست انتخاباتی نیست، بلکه به صحنه نبرد بر سر مسیر خود حزب تبدیل شده است. گروهی خواهان ادامه همان الگویی هستند که نتانیاهو در سال های اخیر تثبیت کرده است؛ الگویی مبتنی بر ائتلاف نزدیک با راست مذهبی و قومی و حریدی ها. در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که این فرمول به یک بار انتخاباتی و سیاسی تبدیل شده و حزب باید چهره ای میانه روتر و توانمندتر برای خطاب قرار دادن طیف وسیع تری از رأی دهندگان پیدا کند.

چند روز پیش یک تحول مهم در رژیم صهیونیستی رخ داد. با اعلام تشکیل یک حزب جدید راستگرا و جدایی شماری از چهره های لیکود، این پیام مطرح شد که حزب مذکور دیگر نماینده رأی دهندگانش نیست و باید کابینه ای گسترده تشکیل شده و از ایجاد کشور فلسطین نیز جلوگیری شود.

شاید مهم ترین تحول در صحنه سیاسی رژیم صهیونیستی این باشد که سخن گفتن از دوران بعد از نتانیاهو دیگر یک موضوع نظری نیست. حتی در داخل لیکود نیز نشانه هایی پدید آمده که این حزب پس از نتانیاهو هم ادامه خواهد یافت و چهره های مختلف شروع کرده اند به جایگاه خود در حزب و نقشه سیاسی پس از او فکر کنند.