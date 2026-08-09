سفیر عراق در ایران: اشتراکات اعتقادی و فرهنگی، زیربنای روابط تهران و بغداد است

جوان آنلاین: یاسر عبدالزهرا الحجاج، سفیر عراق در جمهوری اسلامی ایران، در جمع خبرنگاران در حاشیه برگزاری مراسم «محرم و عاشورا در آیینه اسناد وزارت امور خارجه ایران»، با اشاره به اسناد و تصاویر تاریخی گردآوریشده از سوی وزارت امور خارجه ایران و همچنین اسنادی که مورخان در طول قرون گذشته به ثبت رساندهاند، اظهار کرد: بررسی ماهیت و روند روابط ایران و عراق در طول تاریخ نشان میدهد که مؤلفههای فرهنگی، ارزشی و اعتقادی همواره از مهمترین پایههای شکلگیری و استمرار روابط میان دو کشور بودهاند.
به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه روابطی که بر پایه اشتراکات دینی، اعتقادی و ارزشی شکل میگیرند، از عمیقترین و ماندگارترین روابط میان ملتها و کشورها به شمار میروند، گفت: در تاریخ نمونههایی وجود دارد که همین مؤلفههای دینی و تمدنی منشأ منازعات و درگیریهایی میان ملتها و کشورها نیز شدهاند، اما آنچه امروز میان ایران و عراق شاهد هستیم، حرکت در مسیر همگرایی و تقویت پیوندهای مشترک است.
سفیر عراق در ایران افزود: تهران و بغداد با تکیه بر اشتراکات و پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی، دینی و اعتقادی، در مسیر نوعی همگرایی و تکامل راهبردی حرکت میکنند و این اشتراکات میتواند زمینهساز تعمیق بیش از پیش روابط میان دو کشور باشد.
الحجاج در ادامه به جایگاه حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در روابط و پیوندهای میان دو ملت ایران و عراق اشاره کرد و گفت: بزرگداشت یاد و نام امام حسین(ع) و خاندان ایشان یکی از مهمترین جلوههای این پیوند عمیق است؛ مناسبتهایی که تنها مردم ایران و عراق را گرد هم نمیآورد، بلکه میلیونها نفر از کشورهای مختلف جهان نیز در آن مشارکت میکنند.
وی خاطرنشان کرد: بزرگداشت محرم و عاشورا به نمادی از پیوند عمیق میان ملتهای ایران و عراق و همچنین جلوهای از اشتراکات فرهنگی، دینی و اعتقادی میان دو کشور تبدیل شده است.