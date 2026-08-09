سخنگوی وزارت کشور گفت: با وجود شرایط جنگی، ما شاهد وحدت و انسجام خوبی حول تمامیت ارضی و تمدن ایران هستیم و امنیت کشور نیز با حضور و مشارکت همه اقوام و مذاهب در حال تامین است.

جوان آنلاین: علی زینی‌وند سخنگو و معاون سیاسی وزارت کشور در نشست صمیمانه با خبرنگاران و به مناسبت روز خبرنگار، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین رسالت‌ها و شغل‌های مقدس در جامعه بشری، شغل خبرنگاری است. یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین نقش‌ها در جامعه بشری، همین روایت و دقت در انعکاس اخبار دقیق است.

به گزارش مهر، معاون سیاسی وزارت کشور عنوان کرد: خبرنگاران به مسائلی ورود می‌کنند که اگر با لنز اثرگذار دوربین‌های خود به آن‌ها سرک نکشند، ظلم، جنایت، بی‌عدالتی، بی‌انصافی و رفتارهای وحشیانه در دل تاریخ به فراموشی سپرده خواهد شد. این اهمیت و دقت، لازمه‌ تبلور حقیقت است.

وی گفت: در مقابل ظلم و جنایات جانیان بشری در سراسر دنیا، تنها لنز صادق، شفاف و شجاع دوربین خبرنگاران می‌تواند به مقابله با این مسائل بپردازد. این یک واقعیت است که سیاستمداران و رهبران باهوش به آن آگاه هستند و بسیاری از آن‌ها برای نقد و بررسی دقیق وقت می‌گذارند. بر اساس همین درک، خبرنگاران را در این عرصه مهم تکریم می‌کنند و به آن‌ها ارج می‌نهند. واقعاً این موضوعی است که باید به آن توجه ویژه‌ای داشت.

زینی‌وند با اشاره به برگزاری نشست های خبری سخنگوی وزارت کشور، اظهار کرد: تصمیم گرفتیم به صورت ماهانه خدمت شما گزارش دهیم. در عین حال که خبرنگار می‌تواند مسئول را پاسخگو کند؛ خبرنگار با روایتگری، خلق گفتمان دقیق و خلق خواسته‌های برگرفته از مطالبه اکثر جامعه، نه مطالبه ساختگی و بر اساس برداشت فردی، می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد. شناخت مطالبات اکثریت مردم و روایتگری آنها و مطالبه آن از ما مسئولان، بسیار می‌تواند به ما کمک کند.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: ما امروز شرایط سختی داریم. ما به صورت دسته‌جمعی و همه ملت ایران، با همه گرایش‌ها، تفاوت دیدگاه‌ها، اقوام و مذاهب، در حال دفاع از تمدن ایرانی هستیم. در این موضوع شک نکنیم. بسیار جالب است که در این حوزه، تاب‌آوری ملی ما مثال‌زدنی است، اما تاب‌آوری اجتماعی، که ما می‌توانیم بر آن نقش داشته باشیم، باید مورد توجه قرار گیرد و شما در این حوزه می‌توانید به ما کمک کنید.

معاون سیاسی وزارت کشور عنوان کرد: ما از انسجام سخن می‌گوییم، اما شرط نخست انسجام، به رسمیت شناختن تنوع‌ها و به رسمیت شناختن این جامعه ۹۰ میلیونی است. در حفظ این انسجام، اولین شرط این است که از ساختارهای رسمی صیانت کنیم. در رأس این ساختارهای رسمی، ساختار رهبری، شورای عالی امنیت ملی و سران قوا قرار دارند و اینها نهادهای رسمی هستند. اگر از این ساختارها صیانت نکنیم، اولین بنای شکستن انسجام شکل خواهد گرفت.

وی بیان کرد: فرض کنید اکنون در شرایط خاص کشور، رهبر ما بیانیه‌هایی داده‌اند. باید این بیانیه‌ها را با این هدف تفسیر کنیم که قرار است حاکمیت، نظام و ساختار رهبری، حاکمیت کل کشور باشد، نه اینکه در جهت سلیقه خودمان بگوییم آنجا منظورشان این نیست و اینجا منظورشان چیز دیگری است و سپس خود دفتر رهبری توضیح دهد، اما ما اصرار کنیم که رهبری ما در شرایط جدید قرار است رهبری یک جناح سیاسی باشد. آیا ظلمی از این بدتر می‌شود که بر کشور و ساختارهای رسمی روا داشته شود؟ این ظلم مسلم است.

زینی‌وند خاطرنشان کرد: اینکه ما فکر کنیم نظام حکمرانی ما قرار است برای یک مذهب، یک قوم یا یک منطقه باشد، ظلم است. این ظلم‌ها البته به رهبر شهید نیز در روایت‌سازی‌های جعلی روا داشته شد و در این شرایط نباید بگذاریم این اتفاق بیفتد.

وی افزود: هم ضرورت کشور و هم نیاز به آرامش داریم. نیاز داریم بشنویم. دولت پزشکیان، دولت شنوایی است و این موضوع را نشان داده است و نتیجه همه اینها می‌شود آرامش عمومی کشور. ما در ایران نیاز داریم رسانه‌ها به ما بگویند مطالبه اصلی مردم این است. مطالبه اصلی مردم این است که فعلاً ما در وسط جنگ هستیم و فعلاً باید از تمدن متعلق به همه ایران و متعلق به همه مردم دفاع کنیم. همان‌هایی که دلخوری هم دارند، از تمدن و از ایران دفاع می‌کنند.

سخنگوی وزارت کشور گفت: اینها مواردی است که وزارت کشور نیز خود را ملزم به آن می‌داند. با وجود شرایط جنگی، ما شاهد یک وحدت و انسجام عمومی حول تمامیت ارضی و تمدن ایران هستیم و امنیت کشور نیز با حضور و مشارکت همه اقوام و مذاهب در گوشه‌ و کنار کشور در حال تأمین است. تا الان خوب بوده و سعی کنیم که ما به عنوان مسئولان، این وضعیت را تقویت کنیم.