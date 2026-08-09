آمریکا در این جنگ بدون دستاورد، شکست خود را پذیرفته است

سخنگوی سپاه با تأکید بر اهمیت تنگه هرمز گفت: تنگه هرمز برای ما صرفاً یک آبراه نیست، بلکه در شرایط فعلی یک جغرافیای نبرد محسوب می‌شود.

جوان آنلاین: سردار محبی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه جنگ اخیر تنها جنگی است که آمریکا بدون دستیابی به دستاورد، شکست خود را پذیرفته است، گفت: بخشی از این موفقیت و پیروزی بدون تردید مرهون زحمات خبرنگاران و اصحاب رسانه است.

سردار محبی با اشاره به راهبرد فعلی جمهوری اسلامی ایران در این جنگ اظهار کرد: راهبرد فعلی در واقع ادامه راهبردهای گذشته است و مقاومت تا همیشه و بدون پایان و شکست دادن دشمن، راهبرد تغییرناپذیر ماست.

وی افزود: در حال حاضر ما دشمن را وادار کرده‌ایم که از تمام اهدافی که برای خود تصور و در نظر گرفته بود، به سرعت عقب‌نشینی کند و در مسیر افول اهداف خود قرار بگیرد.

سخنگوی سپاه ادامه داد: دشمن امروز به جایی رسیده است که تمام هم و غمش را برای باز کردن تنگه هرمز گذاشته؛ تنگه‌ای که پیش از این باز بود و اکنون تلاش می‌کند آن را دوباره باز کند.

محبی با تأکید بر اهمیت تنگه هرمز گفت: تنگه هرمز برای ما صرفاً یک آبراه نیست، بلکه در شرایط فعلی یک جغرافیای نبرد محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: راهبرد فعلی ما حفظ این تنگه است و این راهبرد تا زمانی ادامه خواهد داشت که دشمن تمام شرایط ما را بپذیرد.