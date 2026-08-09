کد خبر: 1373245
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تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۱
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روزنامه انگلیسی بررسی کرد؛ خطرناک‌ترین سناریو برای ترامپ در جنگ ایران

ترامپ یک روزنامه انگلیسی به بن بست سیاسی معاون رئیس جمهور آمریکا به دلیل جنگ افروزی واشنگتن علیه ایران و خطرناک ترین سناریو برای این کشور اشاره کرد.

جوان آنلاین: پاول وود نویسنده انگلیسی در روزنامه آی پیپر با اشاره به وضعیت پیچیده سیاسی جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا، نوشت: او اکنون میان جنگی با ایران که از ابتدا به آن اعتقاد نداشت و مذاکرات صلحی که تقریبا تمام مسئولیت آن را بر دوش گرفته گرفتار شده است.

به گزارش مهر، خطرناک ترین سناریو برای ترامپ و ونس، استمرار جنگ و افزایش قیمت سوخت است. در چنین شرایطی اگر دموکرات ها کنترل مجلس نمایندگان و سنا را پس بگیرند ترامپ ممکن است با روندهای تازه استیضاح روبه رو شود و جایگاه معاون رئیس جمهور بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا خواهد کرد.

بر اساس این مقاله، بزرگ ترین شکست ونس تاکنون آن بوده که نتوانسته دونالد ترامپ را از ورود به جنگ با ایران منصرف کند و شکست دوم او نیز ناتوانی در پایان دادن به جنگ است. این معضل می تواند پیامدهای مستقیمی بر آینده سیاسی ونس و جاه طلبی او برای رسیدن به کاخ سفید در انتخابات ۲۰۲۸ داشته باشد.

ترامپ پیش از آغاز جنگ با حلقه نزدیک خود در اتاق عملیات کاخ سفید یک نشست برگزار کرد. ونس در آن زمان گفته بود حمله به ایران فکر بدی است اما به ترامپ هم گفته بود اگر او تصمیم به اجرای این اقدام بگیرد، از وی حمایت خواهد کرد.

دو روز بعد تجاوزات آمریکا علیه ایران آغاز شد و معاون رئیس جمهور آمریکا ناچار شد در موقعیتی قرار بگیرد که دیگر به سختی می تواند خود را از آن تصمیم جدا کند. این در حالی است که او برخلاف برخی چهره های سیاسی در خط تصمیم گیری حضور داشت و صرفا مسئولی دور از پرونده نبود که بعدا مجبور به دفاع از آن شده باشد.

بر اساس این گزارش، ونس بخشی از چهره سیاسی خود را بر مخالفت با جنگ های خارجی بنا کرده بود و حتی در سال ۲۰۲۳ در مقاله ای از بهترین سیاست خارجه برای ترامپ که آغاز نکردن هیچ جنگی بود حمایت کرده بود. ترامپی که این بار به قدرت بازگشته همان ترامپی نبود که ونس انتظارش را داشت.

از زمان آغاز جنگ با ایران، مذاکرات صلح به آزمونی شخصی برای ونس تبدیل شده است. او مسئول پرونده سیاسی شده و موفقیت یا شکستش در دستیابی به توافق با ایران به طور مستقیم به آینده سیاسی او گره خورده است زیرا جاه طلبی او برای جانشینی ترامپ در سال ۲۰۲۸ نیازمند توافقی است که بتوان آن را به افکار عمومی آمریکا به عنوان نتیجه ای موفق از جنگ ارائه کرد.

در این گزارش آمده است: کار مذاکره زمانی پیچیده تر می شود که ایرانی ها می دانند تهدیدهای مکرر ترامپ به تشدید نظامی شاید فقط ابزاری برای فشار باشد به ویژه آنکه او چند بار از تهدیدهای خود برای گسترش جنگ عقب نشینی کرده است. تهران در پی طولانی کردن روند مذاکرات و استفاده از پرونده تنگه هرمز به عنوان برگ اصلی خود پیش از ورود به بحث برنامه هسته ای است. این در حالی است که ترامپ با خطر اقتصادی و سیاسی بزرگی روبه رو است زیرا ادامه جنگ می تواند قیمت سوخت را به سطوحی برساند که تحمل آن برای دولت در آستانه انتخابات میان دوره ای نوامبر دشوار باشد. ونس برای حفظ آینده سیاسی خود به توافقی نیاز دارد که موضع پیشین او در حمایت از ترامپ را توجیه کند.

ونس در حساسترین نقطه ممکن ایستاده است. او بخشی از دولت ترامپ و مسئول دفاع از تصمیم های آن است اما در عین حال جاه طلبی شخصی برای رسیدن به ریاست جمهوری دارد و می داند موفقیت یا شکستش در پرونده ایران می تواند جایگاه او را در حزب جمهوری خواه برای سال های آینده تعیین کند.

برچسب ها: جنگ علیه ایران ، ترامپ ، جی دی ونس
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