یک روزنامه غربی به کنترل ایران بر تنگه هرمز و بازآرایی نیروهای آمریکایی در منطقه به دلیل عملیات های موفقیت آمیز کشورمان اعتراف کرد.

جوان آنلاین: روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی به نقل از مسئولان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نوشت: توافق پیشنهادی برای بازگشایی تنگه هرمز ممکن است کنترل عملی و شاید حتی دائمی آن را به تهران واگذار کند و این ترتیبات در شرایط کنونی بهترین گزینه در دسترس برای کشورهای منطقه به شمار می روند.

بر اساس این گزارش، نیروهای مسلح ایران آمادگی دارند به مبارزه با آمریکا ادامه دهند و هزینه جنگ را برای متحدان آمریکا در منطقه بالا ببرند.

مسئولان منطقه ای هشدار داده اند که مسیرهای جایگزین صادرات نفت به جای تنگه هرمز تا زمانی که توافق صلح معتبری برای پایان دادن به تشدید تنش حاصل نشود مانع از هدف قرار گرفتن زیرساخت های انرژی از سوی ایران نخواهد شد.

وال استریت ژورنال نوشت: حملات ایران به پایگاه های آمریکا باعث شده است پنتاگون نیروهای خود را بازآرایی کرده و بیشتر به تأسیسات نظامی خارج از منطقه خلیج فارس که کمتر در معرض خطر هستند تکیه کند. این موضوع به تغییرات واقعی در آرایش نیروهای آمریکا در منطقه انجامیده است.

مدیر بخش خاورمیانه در موسسه Defense Priorities تاکید کرد که ایران عملا موفق شده است نیروهای نظامی آمریکا را در خلیج فارس کنار بزند، به گونه ای که دیگر امکان استفاده مؤثر از آن ها در این منطقه وجود ندارد.