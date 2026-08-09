تحلیلگر عراقی: افزایش تسلط آمریکا بر اقتصاد عراق، نگران کننده است

جوان آنلاین: «حیدر الموسوی»، تحلیلگر سیاسی عراقی در این باره گفت: شرکتهای آمریکایی، چه در بخشهای اقتصادی و چه امنیتی، در عراق بدنام هستند، به ویژه از آنجایی که مردم به آنها اعتماد ندارند و آنها را مسئول ریخته شدن خون بسیاری از عراقیها در سالهای اخیر میدانند.
به گزارش ایرنا، وی افزود: این واقعیت که الزیدی دوباره به شرکتهای آمریکایی برای فعالیت در عراق اعتماد کرده است، سوالات زیادی را در بین مردم ایجاد میکند که چرا کشورهای دیگر برای تنوع بخشیدن به اقتصاد و منابع سرمایهگذاری در نظر گرفته نشدهاند؟.
او گفت: پیوند دادن همه بخشها و توافقنامهها به شرکتهای آمریکایی به منزله پیوند دادن اقتصاد عراق به آمریکا خواهد بود. عراق تجربه ناموفقی با شرکتهای آمریکایی داشته است که منجر به عدم اعتماد به آنها میشود.
از سوی دیگر، «حسین الکروی»، رئیس کمیته سازماندهی طرح کمربند و جاده، به المعلومه گفت که «الزیدی به سمت شرکت های آمریکایی رفت تا آنها را به عراق بیاورد؛ هدف از این اقدام خدمت به طرح های واشنگتن و بهبود اقتصاد آن کشور است. شرکتهای آمریکایی بیش از دو دهه است که چیزی جز ویرانی و تخریب برای عراق به ارمغان نیاوردهاند».
او ادامه داد: دولت آمریکا شرکتهای خود را به عراق سوق داده، از ورود شرکتهای چینی جلوگیری کرده و فعالیتهای شرکت «زیمنس» را وتو کرده است. همچنین بهانههایی برای لغو توافقنامه عراق و چین که توسط عادل عبدالمهدی، نخستوزیر پیشین عراق، امضا شده بود، تراشید.
در همین راستا، «عارف الحمامی»، نماینده سابق پارلمان عراق، به المعلومه گفت: عراق در بسیاری از زمینهها، به ویژه بخش نفت، با فشار قابل توجهی از سوی آمریکا مواجه است. این امر دولت را مجبور به عقد قرارداد با شرکتهای آمریکایی فعال در صنعت نفت خواهد کرد.
وی افزود: تجربه گذشته با طرف آمریکایی و قراردادهای تسلیحاتی تایید میکند که واشنگتن با وجود قراردادهایی با بغداد، به تعهدات خود عمل نکرده است و احترامی برای این توافقات قائل نیست، و منابع مالی عراق را حیف و میل خواهد کرد و هرگز قراردادهای امضا شده با بغداد را اجرایی نخواهد کرد.
گفتنی است که در سفر اخیر علی الزیدی نخست وزیر عراق به آمریکا، ۴۸ توافقنامه، یادداشت تفاهم، بیانیه همکاری و شراکت بین بخشهای مختلف دولتی و خصوصی عراق و ایالات متحده آمریکا به امضا رسید.