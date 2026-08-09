تجمع حامیان فلسطین در برلین در اعتراض به جنایات رژیم اسرائیل

شماری از حامیان فلسطین با برگزاری تجمعی اعتراضی در برلین، ضمن حمل پرچم‌های فلسطین و سر دادن شعار، حمایت خود را از مردم فلسطین و مخالفت با اقدامات رژیم اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی اعلام کردند.

جوان آنلاین: تظاهرکنندگان در برلین در حمایت از فلسطین تجمع و علیه اقدامات رژیم صهیونیستی اعتراض کردند.

به گزارش ایرنا، معترضان دیروز (شنبه /۱۷ مرداد) با در دست داشتن پلاکاردها و پرچم‌های فلسطین در خیابان‌های شهر راهپیمایی و با سر دادن شعارهایی، همبستگی خود را با مردم فلسطین اعلام کردند.

از زمان آغاز جنگ رژیم اسرائیل علیه نوار غزه در اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲)، ارتش رژیم صهیونیستی و شهرک‌نشینان در سراسر کرانه باختری حملات خود را تشدید کرده‌اند.

بر اساس آمار رسمی فلسطین، در این مدت دست‌کم یک هزار و ۱۸۲ فلسطینی کشته، حدود ۱۳ هزار نفر زخمی و نزدیک به ۲۵ هزار نفر بازداشت شده‌اند.