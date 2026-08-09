جوان آنلاین: روزنامه رایالیوم در مطلبی نوشته «عبدالباری عطوان» آورده است: «مایکل فوکس» (Michael Fuchs) مشاور دولت جو بایدن رئیس جمهور سابق آمریکا، با انتشار مقالهای در «فارن افرز»، سوال بسیار مهمی مطرح کرد: «آیا زمان خروج آمریکا از خاورمیانه فرا رسیده است؟» او به این سؤال پاسخ مثبت میدهد زیرا راهبرد آمریکا در منطقه را شکست خورده و جنگ علیه ایران را «یک فاجعه بزرگ راهبردی» میداند.
رای الیوم افزود: این مقاله ما را به یاد اشتباه راهبردی تاریخی اروپا میاندازد که در تجاوز فاجعهبار سهجانبه علیه مصر در سال ۱۹۵۶ رخ داد. وجه مشترک بین این دو تجاوز - تجاوز سهجانبه و تجاوز آمریکا علیه ایران – تحریک اسرائیلی، زورگویی و برآورد نادرست از قدرت طرف مقابل است و به همین دلیل نتایج فاجعهبار بودند. جنگ سوئز یا تجاوز سهجانبه (علیه مصر)، سرآغاز فروپاشی امپراتوریهای استعماری انگلیس و فرانسه و ظهور جایگزین آمریکایی بود.
بهخوبی میدانیم که بسیاری از دشمنان ایران در منطقه نمیخواهند ما از اصطلاح «شکست» برای آمریکا و «پیروزی» برای ایران استفاده کنیم. با این حال، وقتی فردی مانند «مایکل فوکس» مشاور راهبردی بر آن صحه می گذارد، اوضاع متفاوت میشود.
تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران، شکست راهبرد آمریکا مبتنی بر استفاده از زور، برتری هوایی و هزینه صدها میلیارد دلار برای ساخت نزدیک به ۵۰ پایگاه نظامی در منطقه، به ویژه در شبهجزیره عربستان و خلیج فارس را آشکار کرده است.
این رسانه عربی نوشت: ایران با قابلیتهای پیشرفته خود و مدیریت درگیریهای نظامی مستقیم و غیرمستقیم در حریم هوایی و آبهای منطقهای، آمریکا و متحد اسرائیلی آن را غافلگیر کرد. شواهد متعددی وجود دارد که نظریه دقیق مشاور آمریکایی را درباره شکست حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه تایید میکند که به برخی از آنها اشاره میکنیم.
اول؛ شکست تسلیحات آمریکایی، به ویژه نیروهای هوایی و دریایی، در مقابله با موشکها، پهپادها، نقشههای محور مقاومت و میدانهای نبرد. آمریکا به سرنگونی بیش از ۴۰ هواپیمای بسیار پیشرفته مانند آواکس، اف-۱۵، اف-۳۵ ،هواپیمای سوخترسان هوایی و پهپادهای پیشرفته آمریکایی مانند «امکیو۹ »اعتراف کرده است.
دوم؛ مقاومت ایران و تابآوری دربرابر شوک حملات اولیه آمریکا. این مقاومت تقریباً ۶ ماه به شکل قوی طول کشید. روزنههای اطلاعاتی برطرف شد که این منجر به تضعیف یا از میان رفتن گزینه ترور رهبران ارشد نظامی و دانشمندان هستهای شد.
سوم؛ تحلیل رفتن آمریکا و زرادخانه موشکی آن. مقامات آمریکایی به از دست دادن ۸۰ درصد از ذخایر موشکهای رهگیر و سایر مهمات خود اعتراف کرده اند که این کشور را در ادامه دادن به جنگ فرسایشی که سردمداران اسرائیلی به ویژه نتانیاهو آمریکا را به آن کشاند، ناتوان میسازد. این فرسایش در درجه اول به توان موشکهای ایرانی مربوط است که مقابله با آنها حجم بالایی از موشکهای رهگیر را مصرف میکند.
چهارم؛ تجاوز آمریکا به ایران دیگر امنیت و ثبات را، چه برای پایگاههای آمریکا در منطقه و چه برای رژیم اشغالگر اسرائیل، به ارمغان نمیآورد. موشکهای ایرانی بخش عمدهای از منطقه تلآویو را نابود کردهاند، بندر ایلات را تعطیل و غیرقابل استفاده کردهاند، پایگاههای نظامی در حیفا را هدف قرار داده و به نزدیکی تأسیسات هستهای دیمونا رسیدهاند.
پنجم؛ بسته شدن دو تنگه دریایی مهم در خاورمیانه به روی تجارت جهانی - تنگه هرمز بهطور کامل و تنگه باب المندب تا حدی - به ایران اهرم کنترل اقتصاد جهانی را داده است و همین امر در مورد قیمت نفت و گاز، سایر منابع انرژی و تورم جهانی نیز صدق میکند.
ششم؛ جنگهای آمریکا در خاورمیانه (عراق، افغانستان، سوریه و اکنون ایران) به اذعان منابع آمریکایی نزدیک به هشت تریلیون دلار برای خزانهداری آمریکا هزینه داشته است.
ژنرال «دن کین» رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، اذعان کرده است که باید به دنبال خروج سریع از جنگ در ایران بود و اذعان کرد که قدرت هوایی به تنهایی هیچ یک از اهداف ترامپ را محقق نخواهد کرد. ارتش آمریکا در جبهههای مختلف درگیر یک جنگ فرسایشی منطقهای گسترده شده است و کمبود مهمات، برگرداندن تمام موشکهای رهگیر پاتریوت فروخته شده به کشورهای اروپایی و توقف تحویل آنها به اوکراین، همگی شواهد قانعکنندهای هستند.
رایالیوم در پایان نوشت: پیروزی در جنگها، چه جزئی و چه کامل، تنها از طریق حملات هوایی حاصل نمیشود و حتی پیروزی از طریق تهاجم زمینی مانند عراق و افغانستان تضمین شده نیست و بسیار پرهزینه است اما شکست و عقبنشینی خفتبار اجتنابناپذیر است و نمیتوان آن را تا ابد به تعویق انداخت.
ترامپ خواهان پایان سریع تجاوز علیه ایران است و گزینه زمینی را کاملاً رد میکند تا حزب جمهوریخواه خود و پایگاه مردمی رو به کاهش آن را قبل از انتخابات میاندورهای، پس از آنکه محبوبیت آن به کمتر از ۲۸ درصد کاهش یافت، نجات دهد. این حزب با اختلافات داخلی روبهرو است که میتواند منجر به انشقاق و تشکیل یک حزب سوم شود. علاوه بر این، ۸۲ درصد از آمریکاییها مخالف جنگ در ایران هستند.
و نکته پایانی اینکه آیا تشکیل اتحاد سهجانبه عربستان - ترکیه - پاکستان به دلیل نزدیک بودن فرار قابل پیشبینی آمریکا از منطقه در راستای کاهش خسارات و تلفات و شکستها است؟ این احتمال را بعید نمیدانیم و گذشت زمان آن را مشخص خواهد کرد.