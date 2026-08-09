جوان آنلاین: نظامیان اسرائیلی در راستای تداوم نقض آتش‌بس در نوار غزه ، به سمت چندین بخش در سراسر این منطقه آتش گشودند و آنها را هدف قرار دادند.

این همزمان با پروازهای هوایی و تحرکات نظامی اسرائیل در مکان‌های مختلف غزه بود.

خبرنگار خبرگزاری شهاب گزارش داد که تانک‌های اسرائیلی به شدت به سمت منطقه «الشاکوش» شلیک کردند و اطراف چادرهای غیرنظامیان در منطقه «المواصی» در شهر خان یونس را هدف قرار دادند و باعث ترس و وحشت ساکنان آواره شدند.

قایق‌های توپدار اسرائیلی نیز از دریا به اطراف خان یونس در جنوب نوار غزه به شکل گسترده آتش گشودند و همزمان با تیراندازی مجدد در مناطق ساحلی، نقض دیگری از آتش‌بس را رقم زدند.

در رفح، در جنوب نوار غزه نیز تانک‌های اسرائیلی به شدت در منطقه «الشاکوش» در شمال شهر آتش گشودند، در مرکز نوار غزه هم توپخانه اسرائیل مناطق شمالی اردوگاه پناهندگان «البریج» را گلوله‌باران کرد، در حالی که تیراندازی در مجاورت مناطق شرقی اردوگاه گزارش شده است.

شهاب افزود: خبرنگار ما در شهر غزه گزارش داد که منطقه اطراف تقاطع «السنافور» در شرق محله «التفاح» هدف گلوله‌باران توپخانه‌ای اسرائیل قرار گرفته که همزمان با آتش سنگین تانک‌های اسرائیلی به سمت مناطق شرقی شهر بوده است.

این خبرگزاری ادامه داد: این موارد نقض آتش‌بس در حالی صورت می‌گیرد که قرار است آتش‌بس چارچوبی برای کاهش تنش و حفاظت از غیرنظامیان ایجاد کند اما حملات اسرائیل در نقاط مختلف نوار غزه ادامه دارد و تنش‌ها را تشدید کرده است. موارد نقض آتش بس شامل تیراندازی مستقیم، گلوله‌باران توپخانه‌ای و حملات دریایی است که مناطق مسکونی و مناطقی که آوارگان در آن به سر می برند را هدف قرار می دهد. این امر جان هزاران فلسطینی در غزه را با وجود اجرای آتش‌بس در معرض خطر قرار می‌دهد.