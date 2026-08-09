کد خبر: 1373233
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تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۱
بين‌الملل » اخبار كلی

تحلیلگر عرب: توافق مکه در راستای مقابله با رژیم صهیونیستی و آمریکا نیست

توافق یک تحلیلگر عراقی با اشاره به اهداف توافق سه جانبه میان عربستان، ترکیه و پاکستان گفت: توافقنامه موسوم به مکه در چارچوب مقابله با رژیم صهیونیستی و آمریکا و پروژه‌های مخرب آنها به ویژه طرح‌هایی که مسلمانان را هدف قرار می‌دهند، شکل نگرفته است.

جوان آنلاین: «کامل الکنانی»، تحلیلگر سیاسی عراقی با اشاره به توافق سه جانبه موسوم به توافق مکه، تصریح کرد: تلاش‌های غربی‌ها مبتنی بر سوءاستفاده از توانایی‌های برخی کشورها و قرار دادن آنها در مقابل محور مقاومت به بهانه‌های فرقه‌ای است که با هدف کشاندن آنها به یک جنگ فرسایشی طولانی و تضعیف منابع و توان آنها صورت می‌گیرد.

به گزارش ایرنا، الکنانی گفت: توافقنامه موسوم به مکه در چارچوب مقابله با رژیم صهیونیستی و آمریکا و پروژه‌های مخرب آنها در منطقه، به ویژه طرح هایی که مسلمانان را هدف قرار می‌دهند، به وجود نیامده است.

وی در عین حال دخالت ترکیه و پاکستان در یک درگیری فرقه‌ای را رد و تاکید کرد که «سیاست‌های آنها و نیز ساختار داخلی و مردمی آنها چنین اجازه‌ای نخواهد داد.

این تحلیلگر عرب احتمال داد که« این توافق در راستای تلاش عربستان سعودی برای تقویت جایگاه خود با تکیه بر دیگران به منظور مقابله با مشکلات داخلی‌اش باشد، زیرا این کشور با درگیری‌هایی در منطقه، چه علیه یمن و چه علیه عراق، روبه رو است و اکنون به دنبال اثبات نقش رهبری خود در جهان اسلام است.»

وی افزود: «عربستان سعودی همچنین تلاش می‌کند تا از طریق ابزارهای مالی، حمایت برخی از مقامات کشورهای منطقه را به دست آورد. عدم مشارکت مصر در این اتحاد، شکست تلاش‌های عربستان سعودی برای تبدیل آن به یک اتحاد فرقه‌ای را آشکار می‌کند.»

گفنی است که توافق «پیمان دفاعی مکه» روز ۱۶ مرداد (هفتم اوت ۲۰۲۶) با حضور محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان امضا شد. وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرده است که هدف از این توافق، تقویت بازدارندگی جمعی در برابر هرگونه اقدام تجاوز کارانه و توسعه همکاری دفاعی میان سه کشور است و هرگونه حمله مسلحانه علیه یکی از اعضا، حمله علیه همه اعضا تلقی خواهد شد.

در همین ارتباط رویترز اعلام کرد که این توافق، جزئیات تعهدات هر کشور و نوع اقدام نظامی مورد انتظار در صورت حمله به یکی از اعضا را مشخص نکرده است؛ موضوعی که از نخستین پرسش های جدی درباره آینده آن محسوب می‌شود.

برچسب ها: توافقنامه همکاری ، آمریکا ، توافق مکه
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