۲۰ هزار کانادایی بر اثر آتش سوزی گسترده خانه های خود را ترک کردند

جوان آنلاین: در پی وقوع این آتش سوزی ها که به سرعت گسترش یافته است، استان بریتیش کلمبیا در کانادا وضعیت اضطراری اعلام کرد.
به گزارش ایرنا، دیوید ابی فرماندار استان بریتیش کلمبیا در حالی وضعیت اضطراری اعلام کرد که بیش از ۱۰۰ آتشسوزی جنگلی در سراسر این استان در جریان است و تقریباً نیمی از آنها به دلیل هوای گرم، باد شدید و خشکسالی طولانی مدت از کنترل خارج شدهاند.
این درحالیست که مقامات دستور تخلیه شبانه کل شهر سامرلند که حدود ۱۲ هزار نفر جمعیت دارد، به همراه حدود هشت هزار نفر در داخل و اطراف شهر پیچلند را صادر کردند.
مقامات هنوز تعداد خانههای تخریب شده را مشخص نکردهاند.
دیوید ابی گفت برخی افراد محلی در آتش گرفتار شده و نیروهای امدادی مجبور به نجات آنها شدند.
وی افزود: میدانم که امروز بسیاری از خانوادهها با شرایطی غیرقابل تصور روبرو هستند. مردم خانههای خود را از دست دادهاند و بسیاری آواره شدهاند. برخی دیگر منتظر خبری از عزیزان خود هستند.
کلیف چپمن مدیر عملیات آتشسوزی جنگلهای بریتیش کلمبیا نیز گفت که بالگردهای آتشنشانی برای نجات افرادی که امکان خروج از طریق جاده ها را نداشتند، اعزام شدند.
آتشسوزی جنگلهای بالد رنج ابتدا عصر جمعه گزارش شد، اما ظرف چند ساعت به حدود ۵۰ کیلومتر مربع گسترش یافت و شهر کوچک فالدر را در بر گرفت و ۱۵ کیلومتر تا سامرلند را با سرعت پوشش داد.
چپمن وضعیت آتشسوزی در سراسر بریتیش کلمبیا را «انفجاری» توصیف کرد و هشدار داد که سایر جوامع ممکن است با آتشسوزیهایی مشابه مواجه شوند.
کلی گرین وزیر مدیریت اضطراری بریتیش کلمبیا گفت که وضعیت اضطراری به استان اختیارات بیشتری شامل امکان محدود کردن سفر و تأمین محل اقامت برای آوارگان می دهد.
تصاویر منتشر شده در رسانههای نشان میدهند که چندین خانه در حال سوختن هستند و مردم در امتداد جادههایی که شعلههای آتش دو طرف آن را فرا گرفته است، مشغول فرار هستند.
کانادا در سالهای اخیر شاهد آتشسوزیهای جنگلی مخربی بوده است. این آتش سوزی ها منجر به تخلیه گسترده مردم و انتشار مکرر دود در بخشهای بزرگی از کانادا و آمریکا شده است.