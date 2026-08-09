یورش نظامیان صهیونیست به جنوب سوریه

جوان آنلاین: سه خودروی زرهی ارتش رژیم صهیونیستی شنبه شب همزمان با پروازهای شناسایی وارد روستای معریه در حومه غربی درعا در جنوب این کشور شدند.
به گزارش ایرنا، شبکه المیادین نیز گزارش داد که نیروهای ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل پس از ورود به روستای معریه در حومه درعا و قبل از عقبنشینی به سمت پادگان الجزیره، یک جوان سوری را دستگیر کردند.
از زمان سقوط دولت بشار اسد در سوریه در آذر ۱۴۰۳، رژیم صهیونیستی با سوءاستفاده از خلأء امنیتی موجود در این کشور، ضمن بمباران تأسیسات دفاعی سنگین و هواپیماهای جنگی این کشور، در منطقه القنیطره در جنوب آن پیشروی کردند.
همچنین اسرائیل بخشهایی در جنوب سوریه از جمله ارتفاعات استراتژیک «جبل الشیخ» را به اشغال خود درآوردند.
پس از استان جنوبی قنیطره، استان درعا نیز با ۳۲ مورد نقض حریم آن توسط نظامیان اسرائیل در رتبه دوم قرار گرفته است، با این تفاوت که تجاوزات در این استان، ماهیتی خطرناکتر دارد و شامل حملات توپخانهای، نفوذ زمینی و پروازهای فشرده جنگندهها بوده است.
همچنین حریم هوایی مناطق حومه دمشق و السویداء نیز چند نوبت نقض شده است.
کشته شدن یک سرباز ارتش سوریه در دیرالزور
در خبری دیگر، خبرگزاری سوریه (سانا) از کشته شدن یک سرباز ارتش حکومت موقت سوریه و زخمی شدن ۲ نفر دیگر آنها در شرق دیرالزور در شمال شرق سوریه توسط افراد مسلح ناشناس خبر داد.
اداره رسانه و ارتباطات وزارت دفاع دولت موقت سوریه گفت که این سربازان روز شنبه توسط مهاجمان ناشناس در شهر جدید بکاره، در شرق دیرالزور هدف قرار گرفتند که منجر به کشته شدن یک سرباز و زخمی شدن ۲ نفر دیگر از آنها شد.
پیشتر نیز یک سرباز دیگر ارتش سوریه در ۱۷ جولای ( ۲۶ تیر۱۴۰۵) در حملهای مشابه توسط مهاجمان ناشناس در روستای السعده، در جنوب استان حسکه کشته شد.