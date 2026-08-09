یونان برای برگزاری تظاهرات بزرگ ضد اسرائیلی آماده می‌ شود

جوان آنلاین: به گفته رسانههای یونانی و برگزارکنندگان اعتراضات، قرار است این تظاهرات در حداقل ۹۱ مکان، از جمله آتن پایتخت، تسالونیک و چندین جزیره و منطقه گردشگری مانند کرت، رودس، کو، میکونوس، کورفو و زاکینتوس برگزار شود.
قرار است تظاهرات اصلی در آتن در ساعت هفت بعد از ظهر به وقت محلی در میدان موناستیراکی برگزار شود، در حالیکه سایر مناطق اطراف پایتخت از جمله میدان ویکتوریا، میدان هایداری، پورتو رافتی و پلایا فوکایا نیز شاهد برگزاری تظاهرات اعتراضی خواهند بود.
بر اساس این گزارش، در تسالونیکی، برگزارکنندگان تجمعی را در نزدیکی مجسمه الفتیریوس ونیزیلوس در ساعت ۷:۳۰ بعد از ظهر تدارک دیده اند.
همچنین فهرست مناطقی که برای اعتراضات آماده میشوند شامل چندین جزیره و مقصد گردشگری محبوب است و رویدادهایی برای رودز، کو، میکونوس، کرت، کورفو، زاکینتوس، ناکسوس، تینوس، ساموس، لسبوس و سایر مناطق برنامهریزی شده است.
درخواستها برای تغییر سیاست آتن در قبال رژیم اسرائیل
گروههای طرفدار فلسطین از جمله جنبش تحریم «BDS Greece» در یونان، سازمان «March to Gaza Greece» و جامعه فلسطینیان در یونان، در سازماندهی یا حمایت از این تظاهرات نقش دارند.
سازماندهندگان اعتراضات خواستار تغییر سیاست دولت یونان در قبال رژیم اسرائیل از جمله توقف همکاری نظامی با رژیم صهیونیستی، اعمال منع صادرات اسلحه و اعمال تحریم علیه رژیم اسرائیل هستند.
برخی از این درخواستها همچنین شامل تجدید نظر برای صدور روادید برای شهروندان رژیم اسرائیل و منع ورود سربازان و نظامیان رژیم صهیونیستی به یونان است زیرا به گفته سازمان دهندگان تظاهرات، برخی از آنها ممکن است در جنایات جنگی علیه مردم غزه دست داشته باشند.
حمایت احزاب و سازمانهای چپگرا
سازمان چپگرای رادیکال «ANTARSY» حمایت خود را از تظاهرات اعلام کرد و از هواداران خود خواست در آن شرکت کنند.
این سازمان یونانی همچنین از روابط امنیتی و نظامی بین آتن و تل آویو و همچنین خرید تجهیزات نظامی و تسلیحاتی اسرائیلی توسط یونان انتقاد کرد.
این تظاهرات در بحبوحه روابط نزدیک راهبردی و امنیتی بین رژیم اسرائیل و یونان و به موازات آن افزایش فعالیتهای حمایت از فلسطین در یونان برگزار میشود.
سازماندهندگان «روز ملی اقدام برای فلسطین» امیدوارند که جنبش اعتراضاتی را که تابستان گذشته یونان را فرا گرفت، احیا کنند، زمانی که تظاهرات و رویدادهایی در شهرها و جزایر مختلف در سراسر این کشور برگزار شد.
پیشتر، تازه ترین نظرسنجی جدید موسسه افکارسنجی پیو در آمریکا که شهریور ۱۴۰۵ انجام شد، نشان داد که جایگاه جهانی رژیم صهیونیستی و سران آن پس از عملیات نسل کشی در غزه و حمله به ایران با افتی نگران کننده روبهرو شده است.
بر اساس اعلام مرکز اطلاع رسانی فلسطین، این نظرسنجی که با مشارکت ۴۴ هزار و ۶۵۷ نفر در ۳۶ کشور انجام شد، نشان داد که ۶۷ درصد از شرکت کنندگان در سطح جهان نگاه منفی به رژیم صهیونیستی دارند و تنها ۲۵ درصد دیدگاهی مثبت نسبت به آن ابراز کردهاند.
بر اساس این مطالعه، افزایش نگاه منفی به رژیم اشغالگر تنها به کشورهای مخالف آن محدود نیست، بلکه در میان برخی از متحدان نزدیک تلآویو نیز به طور محسوسی گسترش یافته است.
دانیل آدلسون خبرنگار روزنامه «یدیعوت آحارنوت» در نیویورک با اشاره به نتایج این نظرسنجی اعلام کرد مقایسه دادههای جدید با مطالعه مشابه مرکز پیو در سال ۲۰۲۵ نشان میدهد که میزان دیدگاه منفی نسبت به رژیم صهیونیستی در ۱۳ کشور از مجموع ۲۴ کشوری که به طور مستمر بررسی میشوند، افزایش یافته است.
این نظرسنجی همچنین نشان داد که افکار عمومی در اروپا به طور گسترده نگاهی منفی به رژیم صهیونیستی دارد و ایتالیا، هلند و اسپانیا از جمله کشورهایی هستند که این نگاه منفی در آنها آشکارتر است.
بر پایه این گزارش، حتی در میان نزدیکترین متحدان رژیم صهیونیستی نیز نشانههای آشکاری از شکاف و کاهش حمایت دیده میشود.