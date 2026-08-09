رئیس جمهور اوکراین: حداقل به یکسال زمان برای ساخت پاتریوت نیاز داریم

رئیس جمهور اوکراین گفت، اگر مجوز تولید سامانه‌های دفاع هوایی پاتریوت را از آمریکا دریافت کنیم، راه‌اندازی تولید در بهترین حالت حداقل یک سال طول خواهد کشید.

جوان آنلاین: ولادیمیر زلنسکی روز شنبه در پاسخ به این سوال که شروع تولید این موشک ها چقدر طول می‌کشد، گفت: از ۱۲ ماه تا چند سال.

وی به تلویزیون اوکراین گفت: اوکراین باید مجوزهای مربوطه را دریافت کند. در آمریکا و همچنین در اروپا رویه‌ها و قوانین خاصی وجود دارد.

به گفته زلنسکی، حتی اگر مجوز تولید موشک های پاتریوت به اوکراین اعطا شود، این کشور قادر نخواهد بود به تنهایی این موشک‌های رهگیر تولید کند.

به گزارش ایرنا، پیش از این رئیس جمهوری اوکراین مدعی شد که این کشور با ایالات متحده درباره تحویل ماهانه موشک‌های رهگیر به توافق رسیده است.

روزنامه فایننشال تایمز پیشتر گزارش داده بود که دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا، درخواست زلنسکی برای دریافت موشک‌های رهگیر اضافی سامانه پاتریوت را رد کرده و گفته است واشنگتن به این موشک‌ها برای حفاظت از دارایی‌ها و متحدان خود در غرب نیاز دارد.

زلنسکی بعداً بار دیگر از کمبود موشک‌های رهگیر شکایت کرد و گفت چندین تأسیسات در کی‌یف در جریان حمله پنج اوت (۱۴ مرداد) هدف قرار گرفتند، زیرا شرکای غربی در تأمین این تسلیحات تاخیر داشته‌اند.