کد خبر: 1373228
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تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۴
بين‌الملل » اخبار كلی

شهادت یک فلسطینی و زخمی شدن تعدادی دیگر در نوار غزه توسط رژیم اسرائیل

غزه منابع خبری از شهادت یک فلسطینی در شهر دیرالبلح و زخمی شدن تعدادی دیگر در مناطق مختلف غزه بر اثر ادامه جنایات و نقض آتش بس توسط رژیم صهیونیستی خبر دادند.

جوان آنلاین: یک شهروند فلسطینی شنبه شب توسط نیروهای ارتش رژییم اشغالگر اسرائیل در شرق دیرالبلح در مرکز نوار غزه به شهادت رسید و چندین فلسطینی دیگر از جمله کودکان، در مناطق مختلف نوار غزه در نتیجه تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی زخمی شدند.

منابع فلسطینی همچنین افزودند: توپخانه ارتش رژیم اسرائیل مناطقی را در شرق محله التفاح در شرق شهر غزه هدف قرار داد، همزمان یک پهپاد رژیم صهیونیستی به مناطق شرقی محله‌های التفاح و الشجاعیه شلیک کرد.

تیم‌های اورژانس نیز یک کودک به شدت زخمی را از بیمارستان صلیب سرخ در رفح برای درمان به مجتمع پزشکی ناصر در خان یونس منتقل کردند.

بر اثر شلیک گلوله‌های جنگی توسط نظامیان رژیم اشغالگر اسرائیل به چادرهای محل اسکان آوارگان در مناطق الشاکوش و الاقلیمی در جنوب خان یونس چهار فلسطینی زخمی شدند.

به گزرش المنار، بعدازظهر شنبه چندین مورد جراحت در بیمارستان الشفاء در شهر غزه گزارش شد که ناشی از تیراندازی نیروهای ارتش رژیم اسرائیل در شمال نوار غزه بود.

تعدادی از آوارگان در اثر شلیک گلوله توسط تانک‌های ارتش رژیم اسرائیل در نزدیکی تقاطع الاقلیمی در جنوب غربی خان یونس زخمی شدند، در همین حال یک کودک چهار ساله فلسطینی در اثر حمله ارتش رژیم صهیونیستی در خیابان یافا در محله التفاح در شرق شهر غزه زخمی شد.

به گفته منابع پزشکی در مجتمع پزشکی ناصر، صبح شنبه نیروهای ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل در شمال شهرک حمد در شمال خان یونس، سه غیرنظامی فلسطینی از جمله یک زن را به ضرب گلوله زخمی کردند.

همچنین بعدازظهر شنبه گزارش شد که تیراندازی شدید از سوی نظامیان رژیم صهیونیستی در شمال اردوگاه پناهندگان البریج در مرکز نوار غزه رخ داده است.

در این زمینه، مرکز اطلاع رسانی فلسطین بامداد یکشنبه از حملات رژیم صهیونیستی به شمال، مرکز و جنوب غزه خبر داد و افزود که توپخانه رژیم صهیونیستی مناطق شمالی اردوگاه البریج در مرکز نوار غزه را گلوله ‌باران کرده است.

همزمان، تانک‌های اشغالگران به‌ طور گسترده منطقه الشاکوش در شمال شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه را به گلوله بستند.

توپخانه رژیم صهیونیستی همچنین مناطقی در شمال نوار غزه را هدف حملات خود قرار داد.

بر اساس این گزارش، تعداد فلسطینی‌هایی که از صبح شنبه در اثر تیراندازی نیروهای رژیم صهیونیستی زخمی شده‌اند، به ۱۰ نفر از جمله چند کودکان که حال تعدادی از آنها وخیم است، افزایش یافت.

به گفته وزارت بهداشت فلسطین در غزه، تعداد شهدا از زمان آغاز آتش‌بس در ۱۰ اکتبر به ۱۲۵۷ نفر و تعداد زخمی‌ها به ۴۱۳۱ نفر رسیده است، در حالی که تیم‌های امداد و نجات ۸۰۶ جسد را از زیر آوار پیدا کرده‌اند.

تعداد کل شهدای غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ ( ۱۵ مهر ۱۴۰۲) به ۷۳ هزار و ۳۸۴ نفر و تعداد زخمی‌ها به ۱۷۴ هزار و ۲۴۲ نفر رسیده است.

برچسب ها: غزه ، جنگ غزه ، اسرائیل
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