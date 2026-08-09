صنعا: عربستان با تشکیل ائتلاف‌ از پاسخگویی در قبال جنایات علیه یمن مصون نمی‌ ماند

وزارت امور خارجه و مهاجران یمن تاکید کرد که تلاش‌های نظام سعودی برای بسیج مزدوران خود در اینجا یا صدور بیانیه‌ها و تشکیل ائتلاف‌ها در آنجا، آن را از پاسخگویی در قبال جنایاتی که علیه یمن مرتکب شده و تا به امروز نیز مرتکب می‌شود، مصون نخواهد داشت.

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه و مهاجران این کشور در بیانیه ای در واکنش به بیانیه شورای امنیت سازمان ملل که در آن نسبت به خطر بازگشت یمن به یک جنگ گسترده هشدار داده است، افزود: شورای امنیت سازمان ملل که قرار است به حقوق بشر مردم احترام بگذارد و عدالت را محقق کند، اولین نهادی است که منشورها و حقوقی را که مدعی حمایت از آنها است، نقض می‌کند.

این وزارتخانه ادامه داد: شورای امنیت در تناقضی بی‌سابقه، خواستار حفظ حاکمیت و استقلال یمن است، در حالی که همزمان اقداماتی را انجام می‌دهد که حاکمیت یمن را نقض و حقوق مردم آن را پایمال می‌کند.

در این بیانیه اشاره شده است که طبق معمول،‌ پول عربستان امتیازات بین‌المللی را خریداری می‌کند و منشورهایی را که این نهادها بر اساس آنها تاسیس شده‌اند، تضعیف می‌کند.

وزارت خارجه و مهاجران یمن در بیانیه خود این سوال را مطرح کرد که «آیا شورای امنیت از نقض حریم هوایی یمن توسط هواپیماهای جنگی عربستان سعودی از ۲۶ مارس ۲۰۱۵ ( ۶ فروردین ۱۳۹۴ ) تا هدف قرار دادن فرودگاه صنعا در ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶ ( ۲۳ خرداد ۱۴۰۵)، مطلع است؟.»

در ادامه این بیانیه آمده است که اگر شورای امنیت سازمان ملل واقعا به دنبال دستیابی به صلح و امنیت بین‌المللی بود، اعضای دائم آن کسانی نبودند که بدون مشورت با آن، جنگ به راه بیاندازند، کشورها را اشغال کنند و حقوق آنها را مصادره و به آنها بازنگردانند.

وزارت امور خارجه و مهاجران یمن تصریح کرد که شورای به اصطلاح امنیت سازمان ملل، قطعنامه‌هایی را برای محافظت از مردم فلسطین در برابر جنایات رژیم دشمن صهیونیستی صادر کرده است، اما از سال ۱۹۴۸ نتوانسته است آنها را اجرا کند.

این بیانیه افزود: «جای تعجب نیست که آل سعود حقوق مردم یمن را مصادره می‌کند، همانطور که پیشتر هویت و اصالت مردم عرب مسلمان را در سرزمین حرمین شریفین مصادره کرده است.»

این وزارتخانه افزود که یمن از انگیزه‌ها و ریشه‌های چنین بیانیه‌های از پیش پرداخت شده‌ای آگاه است و بنابر این تنها به خدا توکل می‌کند و برای بازپس‌گیری همه حقوق خود به توانایی‌های خود متکی است.

وزارت امور خارجه یمن اضافه کرد که تلاش‌های نظام سعودی برای بسیج مزدوران خود در اینجا یا صدور بیانیه‌ها و تشکیل ائتلاف‌ها در آنجا، آن را از پاسخگویی در قبال جنایاتی که علیه یمن مرتکب شده و تا به امروز نیز مرتکب می‌شود، مصون نخواهد داشت.

این وزارتخانه در ادامه این سوال را مطرح کرد که «آیا اشغال کشورها، غارت منابع آنها، مصادره حقوق مردم و نسل‌کشی با منشورهای سازمان ملل متحد همسو است؟.»

در پایان این بیانیه آمده است که با چنین مواضع و اظهاراتی، سازمان ملل متحد و نهادهای مختلف آن در برابر مردمی که خواستار حقوق مشروع خود هستند، رسوا می‌شوند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد روز شنبه بدون اشاره به حملات عربستان سعودی به یمن، نسبت به تشدید تنش‌ها در این کشور ابراز نگرانی کرد و از طرف‌های درگیر خواست از اقداماتی که می‌تواند تلاش‌ها برای تامین صلح را تضعیف کند، خودداری کنند.