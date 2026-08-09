وزیر امور خارجه مصر گفت: رژیم صهیونیستی با وجود اعلام آمادگی گروه‌های فلسطینی برای تحویل سلاح به کمیته ملی اداره غزه، همچنان از اجرای طرح «دونالد ترامپ» ( طرح به اصطلاح صلح در غزه) طفره می‌رود و به کشتار غیرنظامیان ادامه می‌دهد.

جوان آنلاین: «بدر عبدالعاطی» در گفت و گو با شبکه «الغد» گفت: دولت آمریکا برای حرکت به‌ سوی مرحله دوم طرح صلح آمادگی دارد و قاهره نیز درباره اجرای این طرح در نوار غزه با «جرد کوشنر» و «استیو ویتکاف» در تماس است.

وزیر خارجه مصر با بیان اینکه «چیزی به نام کوچ داوطلبانه وجود ندارد»، تاکید کرد که طرح کوچ اجباری فلسطینیان خط قرمز قاهره است و مصر اجازه اجرای آن را نخواهد داد.

عبدالعاطی درباره تحولات کرانه باختری هشدار داد: آنچه در این منطقه جریان دارد، الحاق خاموش و تحمیل الحاق به ‌عنوان واقعیت میدانی است و این مساله خطری بسیار جدی به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: الحاق کرانه باختری، باقی ‌مانده سرزمین‌های فلسطینی را از بین می‌برد و فرصت دستیابی به صلحی عادلانه را نابود می‌کند.

وزیر خارجه مصر همچنین بر ضرورت فراهم ‌شدن شرایط لازم برای فعالیت کامل کمیته ملی اداره نوار غزه در سراسر این منطقه تاکید کرد.

عبدالعاطی گفت که ثبت و جمع‌آوری سلاح گروه‌های فلسطینی باید همزمان با عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از نوار غزه انجام شود.

وی تاکید کرد که امنیت و ثبات منطقه، ارتباطی مستقیم با به ‌رسمیت‌ شناختن حقوق ملت فلسطین و پاسخگویی عملی به این حقوق دارد.

دوشنبه گذشته شبکه «کان»‌ تلویزیون رژیم صهیونیستی با انتشار جزئیات یک سند، از همکاری شورای به اصطلاح صلح غزه با رژیم صهیونیستی برای اجرای تدریجی طرح «کوچ اجباری ساکنان غزه» خبر داده بود.

این شبکه تلویزیونی رژیم صهیونیستی با انتشار جزئیات سندی فاش کرد که شورای به اصطلاح صلح در غزه، در چارچوب مذاکرات مربوط به اجرای توافق آتش‌بس در این منطفقه، متعهد شده کشورهایی را برای پذیرش دانشجویان و بیماران فلسطینی شناسایی کند؛ اقدامی که در عمل زمینه‌ساز اجرای طرح «کوچ اجباری» و انتقال بخشی از ساکنان غزه خواهد بود.

شبکه «کان» اعلام کرده بود که این تعهد، همزمان با رایزنی‌ها درباره اجرای مرحله دوم توافق غزه و در چارچوب طرح ۲۰ ماده‌ای رئیس جمهوری آمریکا ارائه شده است.