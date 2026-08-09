اسپانیا برای مسافران ایتالیایی بازرسی مرزی وضع کرد

- اسپانیا روز شنبه در واکنش به اقدامات ایتالیا، بازرسی‌های مرزی برای مسافرانی که از ایتالیا وارد خاک این کشور می شوند، وضع کرد.

جوان آنلاین: اسپانیا روز جمعه اعلام کرده بود که به دلیل «فشار مداوم مهاجرت غیرقانونی» که ایتالیا با آن مواجه است، کنترل‌های مرزی شدیدتری را وضع خواهد کرد.

دولت اسپانیا اعلام کرده است که دولت ایتالیا در ۳۱ جولای به دلیل هجوم مهاجران از مغرب به سئوتا، به طور ناعادلانه‌ یک ماه بازرسی مرزی را بر مسافران اسپانیایی اعمال کرده و توافق سفر بدون روادید منطقه شنگن اتحادیه اروپا را به حالت تعلیق درآورده است.

این اقدام اسپانیا نشان دهنده گسترش اختلافات میان ۲ کشور اروپایی و متحدان در ناتو است.

وزارت کشور اسپانیا اعلام کرد که بازرسی‌های جدید برای مسافران با مبدا ایتالیا تا ۷ سپتامبر اعمال خواهد شد.

به گزارش ایرنا،‌ اختلاف میان ایتالیا و اسپانیا بر سر کنترل‌های مرزی در پی موج ورود مهاجران به شهر خودمختار سئوتا شدت گرفته است؛ رم با رد درخواست مادرید برای لغو کنترل‌های مرزی و تهدید اسپانیا به اتخاذ «اقدامات متناسب»، اعلام کرد این محدودیت‌ها را دست‌کم تا اواسط ماه جاری میلادی و تا زمان رفع کامل نگرانی‌های امنیتی ادامه خواهد داد.

دولت اسپانیا پیش‌تر تهدید کرده بود اگر رم تا ۹ اوت (۱۸ مرداد) کنترل‌های مرزی ازسرگرفته‌شده و تعلیق موقت اجرای توافق شنگن را متوقف نکند، «اقدامات متناسبی» علیه ایتالیا اتخاذ خواهد کرد.

هفته گذشته بیش از ۷۲ هزار مهاجر از مغرب به منطقه سئوتا که در آفریقا اما تحت حاکمیت ایتالیاست، وارد شدند که به گفته مقامات اسپانیایی، در این هجوم مهاجران حدود ۸۰ نفر جان خود را از دست دادند.