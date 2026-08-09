نمایندگان پارلمان ترکیه: امضای توافق مکه غیرقانونی است 

تعدادی از نمایندگان پارلمان ترکیه اعلام کردند که اقدام رجب طیب اردوغان در امضای توافق اتحاد با عربستان و پاکستان غیرقانونی است و ترکیه را در بحران‌های متعددی گرفتار می‌کند.

جوان آنلاین: اعضای پارلمان ترکیه از توافقنامه دفاع مشترک امضا شده میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان انتقاد کردند. آن‌ها ضمن تأکید بر غیرقانونی بودن این توافق، اظهار داشتند که این قرارداد حتماً باید برای تصویب به پارلمان ترکیه ارجاع شود.

این نمایندگان تصریح کردند که امضای این توافق، ترکیه را به یک دولت مزدور و وابسته به عربستان تبدیل می‌کند.

«تورهان شومز»، رئیس فراکسیون حزب «خیر» در این رابطه گفت که طبق «توافقنامه دفاع مشترک مکه» که توسط رجب طیب اردوغان امضا شده است، در صورت وقوع حمله به هر یک از کشورهای ترکیه، عربستان یا پاکستان، آن حمله، حمله به هر سه کشور تلقی شده و مستلزم دفاع مشترک خواهد بود.

وی با طرح این سوال که «آقای اردوغان این توافقنامه را با چه اختیاری امضا کرده است؟» افزود: این توافقنامه حتماً باید طبق ماده ۹۰ قانون اساسی برای تصویب به پارلمان ارجاع شود تا تمامی جزئیات آن با دقت مورد بحث قرار گیرد. در حال حاضر ماهیت تهدید موجود چیست؟ تهدیدی که متوجه ترکیه است کدام است؟

شومز ادامه داد که در مورد تهدید علیه عربستان در میانه آتش جنگ ایران، احتمال می‌رود ایران برای اثبات حق دفاع از خود، به حملات آمریکا در خاک عربستان واکنش نشان دهد. در چنین محیط درگیری‌ای، موضع ترکیه چه خواهد بود؟ آیا ترکیه خود را وارد جنگ علیه ایران خواهد کرد؟ این وضعیتی بسیار خطرناک است.

از سوی دیگر، «مراد امیر»، نایب‌ رئیس فراکسیون حزب «جدید» گفت که تلاش‌هایی در جریان است تا توافقنامه‌ای را که با مشارکت رئیس‌جمهور امضا شده، به عنوان یک «نبوغ استراتژیک» جلوه دهند، در حالی که از نظر او این توافق به معنای فروپاشی عقلانیت ساختاری است.

امیر با اشاره به اینکه پاکستان کشوری با قدرت هسته‌ای است که با هند بر سر کشمیر مناقشه دارد و با خطر جنگ احتمالی با افغانستان روبروست، افزود که عربستان نیز در درگیری میان رژیم صهیونیستی و ایران، نقش سپر اسرائیل را ایفا می‌کند و منافعش با اسرائیل و آمریکا گره خورده و سال‌هاست با انصار الله در جنگ است.

وی افزود: با توجه به روشن بودن تمامی این داده‌ها، ما به هیچ وجه نمی‌توانیم توافقنامه‌ای را بپذیریم که ترکیه را به نحوی در چنین درگیری‌های منطقه‌ای وارد کند؛ توافقنامه‌ای که در واقع هیچ سودی جز کسب درآمد از عربستان ندارد و متأسفانه ترکیه را به یک نگهبان مزدور برای این کشورها تبدیل می‌کند.

این نماینده پارلمان ترکیه همچنین خاطرنشان کرد با وجود اینکه جریان حاکم در تریبون‌های عمومی اعلام می‌کند علیه اسرائیل و در کنار فلسطین است، اما اکنون به بازیگر اصلی در فرآیند محاصره‌ای تبدیل شده که آشکارا علیه ایران شکل گرفته است.

وی در پایان گفت: «هیچ توجیهی برای تحمل چنین مخاطرات منطقه‌ای وجود ندارد و هیچ‌کس حق ندارد کشور ما را وارد چنین ماجراجویی‌هایی کند که بر پایه دیپلماسی فردی و شخصی استوار است. ما و پارلمان محترم منتظر این توافقنامه هستیم و از اینجا خواستار توضیحی صریح درباره دلایلی خواهیم بود که جمهوری ترکیه را مجبور به تحمل چنین ریسک‌هایی می‌کند.

«میثات ریندی»، سفیر بازنشسته ترکیه، نیز اظهار داشت که این یک توافقنامه دفاعی است که آمریکا به دنبال آن است و نشان می‌دهد که عربستان نیز از شکاف امنیتی رنج می‌برد.