جوان آنلاین: رادیو ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ، با آغاز عملیات بازسازی در شرق رفح به عنوان بخشی از طرح ایجاد یک مجتمع مسکونی برای فلسطینیها در اراضی که تحت کنترل حماس نیست، موافقت کردند.
رادیو ارتش اسرائیل اعلام کرد که تصمیم نتانیاهو و کاتس برای بازسازی، به دور از چشم عموم و بدون اعلام رسمی اتخاذ شده است.
بر اساس آنچه دورون کادوش، خبرنگار نظامی رادیو ارتش اسرائیل منتشر کرده، «این پروژه شامل اجرای عملیات زیرساختی در منطقه «سبز رفح» (منطقه مشخصشده در شرق رفح) است که برای آمادهسازی جهت ایجاد یک پروژه مسکونی برای فلسطینیها، به دور از کنترل جنبش حماس و تحت نظارت نیروی چندملیتی، انجام میشود».
کادوش نوشت: «این تصمیم حدود دو هفته پیش و همزمان با تصمیم برای ورود نیروی چندملیتی به نوار غزه اتخاذ شد، اما تاکنون برای افکار عمومی فاش نشده و به صورت رسمی منتشر نشده بود.»
وی گفت که منطقه سبز رفح در پشت خط زرد قرار دارد و در حال حاضر تحت کنترل ارتش رژیم صهیونیستی است و بهطور کامل پاکسازی و تسطیح شده و خالی از سکنه است. به ادعای این خبرنگار صهیونیست اقداماتی که با آن موافقت شده، شامل عملیات تسطیح و آمادهسازی زمین و همچنین لولهکشی شبکههای برق، آب و فاضلاب است.
این خبرنگار به نقل از منابع امنیتی گفت: پیمانکاران و کارگرانی که در اجرای این کارها مشارکت خواهند داشت، فلسطینیهای ساکن نوار غزه هستند که در حال حاضر برای کسب مجوز ورود به مناطق پشت خط زرد، تحت بررسیهای امنیتیِ سرویس جاسوسی داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک) قرار دارند.
در مقابل، کادوش تأکید کرد که سران سیاسی این رژیم تاکنون با ورود کانکسها یا واحدهای مسکونی پیشساخته به این منطقه موافقت نکرده اند و این امر حداقل تا انتخابات پارلمانی در سرزمینهای اشغالی در نوامبر ۲۰۲۶، تحقق نخواهد یافت.
ادعای این رسانه صهیونیستی مبنی بر آغاز بازسازی محدود در بخشهایی از غزه در حالی مطرح میشود که برخی از ناظران سیاسی، این اقدامات را مانور تبلیغاتی برای جدی نشان دادن رژیم صهیونیستی در اجرای توافق آتش بس جهت افزایش فشار بینالمللی بر حماس و خلع سلاح آن و گرفتن امتیازهای بیشتر از این جنبش ارزیابی می کنند.