واکنش سرپرست باشگاه استقلال به انتقادات

جوان آنلاین: علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال در ادامه واکنش های مجازی خود این بار متنی را بامداد امروز یکشنبه ۱۸ مرداد در فضای مجازی و شبکه اجتماعی X منتشر کرد که در آن از تصمیمات سرمربی این تیم (سهراب بختیاری زاده) حمایت کرد.

در متن بلندبالای تاجرنیا آمده است: «در میانه مسایل مهم و حیاتی کشور، فوتبال جایگاه خودش را دارد. تنها دلخوشی و البته دغدغه این روزهای بسیاری از دختران و پسران و مردمان این سرزمین است.

لذا سرزنش نکنید که بعضا توئیت های بلند خودم در مورد فوتبال را در این صفحه منتشر می کنم. در مدیریت یک تیم بزرگ، نه باید به تشویق‌های زودگذر دل‌خوش کرد (پارسال را یادتان هست؟) و نه با عقده گشایی و هیاهوی برخی در فضای مجازی مسیر را تغییر داد. این روزها درباره نقل‌وانتقالات، بسته بودن پنجره و شرایط تیم، فضاسازی‌های زیادی صورت می‌گیرد. بدون آنکه به یاد بیاورند فصل گذشته چه اتفاقات مهمی در استقلال رخ داد.

تردیدی ندارم بخشی از این موج‌ها، طبیعی و برخاسته از دغدغه هواداری نیست و بعضاً با اهداف مشخصی ساخته و تقویت می‌شود. اما در مقابل، قاطبه هواداران فهیم استقلال ضمن نگرانی به حق، شرایط، محدودیت‌ها و واقعیت‌های باشگاه را به‌خوبی درک می‌کنند. وظیفه یک مدیر این نیست که با هر موجی تصمیمش را عوض کند؛ وظیفه‌اش این است که آنچه را به صلاح باشگاه می‌داند، مسئولانه انجام دهد و پای تصمیماتش بایستد.

شکر خدا بین کادر فنی و مدیریتی هماهنگی کامل هست. من از تصمیمات سرمربی تیم قاطعانه حمایت می‌کنم و مسئولیت تمام تصمیماتی را که در حوزه مدیریتی گرفته‌ام می‌پذیرم.

مانند برخی نه هزینه تصمیماتم را به گردن دیگران می‌اندازم و نه برای فرار از فشار از قصورهایی که انجام شده، کسی را قربانی می‌کنم. چون گفته ام بر علیه هیچ مدیر سابق باشگاه حرف نمی زنم، دروغ پردازی، هجو گویی و کینه ورزی آدم‌های کوچک مرا برآشفته نمی کند. و بر اساس آموزه های قرآنی با کرامت می گذرم و به آنان سلام می کنم.

به این تیم، کادر فنی، بازیکنان و مسیری که در پیش گرفته‌ایم باور دارم و معتقدم آینده بسیار خوبی در انتظار استقلال است. هیاهوی امروز می‌گذرد؛ آنچه می‌ماند، عملکرد، مسئولیت‌پذیری و نتیجه‌ای است که در میدان رقم خواهد خورد. جایگاه نخست استقلال را یادمان نرود. ما قهرمانیم»