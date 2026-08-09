جوان آنلاین: مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ اعلام کرد: بهره‌گیری ابزاری از کودکان برای جذب مخاطب و کسب درآمد در فضای مجازی، نمی‌تواند تحت عنوان فعالیت هنری یا تبلیغاتی توجیه شود و هرگونه رفتار منجر به تضییع حقوق، آسیب یا سوءاستفاده از کودکان، با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

به گزارش مشرق؛ با گسترش فعالیت صفحات مجازی و تولید محتوا با حضور کودکان، متأسفانه در برخی موارد شاهد استفاده ابزاری از تصاویر و حضور کودکان در برنامه‌ها، جشن‌ها و رویدادهای نامتعارف با هدف افزایش بازدید، جذب مخاطب و کسب درآمد هستیم؛ موضوعی که می‌تواند سلامت روحی و جسمی کودکان و همچنین حقوق قانونی آنان را تحت تأثیر قرار دهد.

در همین راستا، پلیس تهران بزرگ ضمن هشدار به گردانندگان صفحات و تولیدکنندگان محتوای فضای مجازی اعلام می‌کند، هرگونه بهره‌برداری از کودکان در تولید محتوای آسیب‌زا، انتشار تصاویر نامناسب، ایجاد شرایط نامتعارف برای حضور آنان یا استفاده تجاری و غیرمسئولانه از تصاویر کودکان، در صورت احراز تخلف یا جرم، با پیگیری پلیس و مراجع قضائی همراه خواهد بود.

پلیس تأکید دارد که کودک، ابزار تبلیغات و کسب درآمد نیست و منافع، کرامت و امنیت او باید در هرگونه فعالیت رسانه‌ای و مجازی در اولویت قرار گیرد.

از گردانندگان صفحات مجازی و فعالان حوزه تولید محتوا نیز انتظار می‌رود در انتشار تصاویر و ویدئوهای مربوط به کودکان، ملاحظات قانونی، اخلاقی و تربیتی را رعایت کرده و از تبدیل کودکان به ابزاری برای افزایش مخاطب و درآمدزایی پرهیز کنند.

همچنین به خانواده‌ها توصیه می‌شود پیش از انتشار تصاویر و اطلاعات مربوط به فرزندان خود در فضای مجازی، نسبت به پیامدهای احتمالی آن دقت و حساسیت بیشتری داشته باشند و اجازه ندهند حریم خصوصی و دوران کودکی فرزندانشان به واسطه فعالیت در فضای مجازی و کسب درآمد، خدشه‌دار شود.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ در پایان اعلام کرد: صیانت از کودکان و حفظ امنیت و کرامت آنان، مسئولیتی همگانی است و پلیس در چارچوب قانون، با هرگونه سوءاستفاده از کودکان در فضای مجازی و رفتارهایی که حقوق و امنیت آنان را تهدید کند، برخورد خواهد کرد.