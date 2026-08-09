رگبار باران و رعدوبرق در ارتفاعات البرز مرکزی و اردبیل

سازمان هواشناسی اعلام‌کرد: امروز (یکشنبه) در ارتفاعات مرکزی البرز و ارتفاعات اردبیل، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش بینی می شود.

جوان آنلاین: این شرایط دوشنبه تا چهارشنبه در ارتفاعات استان‌های مازندران، گلستان و شمال استان‌های آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل و پنجشنبه علاوه بر این مناطق در خراسان شمالی در برخی ساعات به ویژه در بعد از ظهر و شب تداوم خواهد داشت.

این وضعیت طی پنج روز آینده در ارتفاعات زاگرس مرکزی و جنوبی نیز پیش بینی می شود.

در پنج روز آینده پدیده غالب در شمال‌شرق و شرق کشور وزش باد شدید و گرد و خاک است.

امروز آسمان تهران کمی تا قسمتی ابری همراه با وزش باد، گاهی افزایش سرعت باد با احتمال رگبار و رعدوبرق است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۳۶ و حداقل دمای آن به ۲۶ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.