رگبار باران و رعدوبرق در ارتفاعات البرز مرکزی و اردبیل

جوان آنلاین: این شرایط دوشنبه تا چهارشنبه در ارتفاعات استانهای مازندران، گلستان و شمال استانهای آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل و پنجشنبه علاوه بر این مناطق در خراسان شمالی در برخی ساعات به ویژه در بعد از ظهر و شب تداوم خواهد داشت.
این وضعیت طی پنج روز آینده در ارتفاعات زاگرس مرکزی و جنوبی نیز پیش بینی می شود.
در پنج روز آینده پدیده غالب در شمالشرق و شرق کشور وزش باد شدید و گرد و خاک است.
امروز آسمان تهران کمی تا قسمتی ابری همراه با وزش باد، گاهی افزایش سرعت باد با احتمال رگبار و رعدوبرق است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۳۶ و حداقل دمای آن به ۲۶ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.