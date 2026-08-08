کاهش تسلیحات آمریکا در جنگ علیه ایران و تاثیر آن بر چین و روسیه

جوان آنلاین: نیویورک تایمز شامگاه شنبه در گزارشی به نقل از مقامات ارشد آمریکایی نوشت: کاهش سریع عرضه موشکهای دفاع هوایی و سایر سلاحهای حیاتی در اروپا و آسیا نه تنها ارتش ایالات متحده را کمتر مجهز میکند، بلکه میتواند روسیه و چین را نیز در صورت فکر کردن به درگیری احتمالی با ایالات متحده، جسورتر کند.
به گزارش ایسنا، این رسانه آمریکایی در ادامه تاکید کرد: جنگ علیه ایران هزاران موشک چند میلیون دلاری را که حاوی قطعات دقیق از یک شبکه جهانی از تامینکنندگان هستند و تولید آنها میتواند سالها طول بکشد، سوزاند. جنگ در برابر حملات تلافیجویانه ایران، ذخایر موشکهای دفاع هوایی ایالات متحده را تا حدی کاهش داده که مقامات ارشد دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا را نگران کرده است.
نیویورک تایمز با استناد به اظهارات مقامات آمریکایی به مشکلاتی اشاره کرده که دولت ترامپ در جنگ علیه ایران متحمل شده و نوشته است: جنگ علیه ایران، پنتاگون را مجبور کرده کشتیها، هواپیماها و واحدهای پدافند هوایی را از سراسر اروپا و آسیا به غرب آسیا اعزام کند، تلاشی که پیامدهای زنجیرهای برای نگهداری تجهیزات و روحیه سربازان دارد. مقامات ارشد آمریکایی و غربی گفتند که نتیجه آن فرسایش قابلتوجه قدرت آتش آمریکا در آن مناطق است؛ تغییری با پیامدهای بلندمدت که نگرانی فزایندهای را در جوامع نظامی و اطلاعاتی ایجاد میکند.
این درحالیست که کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید ادعا کرد: ایالات متحده قدرت آتش بیش از اندازه کافی برای انجام هر عملیاتی که رئیسجمهور دستور دهد در هر زمان و مکانی دارد»، اما کارشناسان تاکید دارند که بحران مهمات که بخشی از آن را ترامپ از جو بایدن، رئیسجمهور سابق آمریکا به ارث برده است، تقریبا پس از ریاستجمهوری او ادامه خواهد یافت.
تام کاراکو، عضو ارشد مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی در واشنگتن گفت: کاهش مهمات، نابودی نسلی ابزارهای بازدارندگی متعارف است. تأثیر آن بر نحوه تصمیمگیری در پکن و مسکو میتواند سالها ادامه یابد. به نظر من، غیرممکن است که این موضوع تأثیر قابلتوجهی بر محاسبات تصمیمگیری روسیه و چین نداشته باشد. آنها ممکن است اقدامی را در زمان دلخواه خود انجام دهند، زیرا به خاطر داشته باشید که بازسازی تسلیحات ما سالها طول خواهد کشید.
به گفته دو مقام آگاه، در جلساتی که پیش از جنگ علیه ایران برگزار شد، ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، رئیسجمهور ترامپ را از خطرات کمبود تسلیحات مطلع کرد، اما با این حال، ترامپ همچنان تصمیم به ادامه جنگ گرفت و معتقد بود که جنگ «سریعا تمام خواهد شد».
نیویورک تایمز در بخش دیگری از این گزارش نوشت: فوریترین تاثیر کمبود مهمات در کییف، پایتخت اوکراین احساس میشود. ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین گفت که تعداد موشکهای پدافند هوایی که توسط متحدان غربی در اختیار کشورش قرار گرفته، امسال در مقایسه با سال ۲۰۲۵ سه برابر کاهش یافته است. علاوه بر این، مشکل اساسی این است که روسیه تولید موشکهای خود را به میزان بیشتری نسبت به آنچه حامیان غربی اوکراین توانستهاند پدافند هوایی تولید کنند، افزایش داده است.
ترامپ مرتبا اصرار دارد که حمایت بایدن از اوکراین مقصر هرگونه کمبود در ذخایر تسلیحاتی ایالات متحده است. او روز پنجشنبه ادعا کرد که ایالات متحده «مقادیر عظیمی از مهمات» را دارد؛ ادعایی که با هیچکدام یک از گزارشهای اخیر همخوانی ندارد.
طبق گزارش مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی، درست است که ایالات متحده زرادخانه وسیعی از مهمات پیشرفته دارد، از جمله بیش از ۱۰۰ هزار بمب هدایتشونده که از هواپیما پرتاب میشوند، اما مشکل بسیاری از این سلاحها این است که باید نزدیک به اهداف خود رها شوند و هواپیماهای جنگی بیشتری را در معرض خطر سرنگونی قرار دهند.
الکساندر کوتس، بلاگر محبوب روس که وقایع جنگ را نیز ثبت میکند، گفت: اوضاع بسیار مطلوب پیش میرود. هر چه ایالات متحده سلاحهای هدایتشونده دقیق کمتری داشته باشد، کمتر به اوکراین خواهد رسید. حتی اگر جانشین ترامپ بخواهد کمک به اوکراین را افزایش دهد، انجام این کار با زرادخانههای خالی غیرممکن خواهد بود.