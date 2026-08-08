رایزنی نخست وزیر ارمنستان با الهام علی اف

رئیس جمهور جمهوری آذربایجان و نخست وزیر ارمنستان درباره روند عادی‌سازی روابط، اجرای توافق صلح و گسترش همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور رایزنی کردند.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری آناتولی، الهام علی‌اف، رئیس جمهور جمهوری آذربایجان و نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان طی گفتگویی تلفنی درباره روند عادی‌سازی روابط، اجرای توافق صلح و گسترش همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور رایزنی کردند.

به گزارش مهر، این تماس تلفنی به مناسبت نخستین سالگرد نشست هشت اوت ۲۰۲۵ که در آن متن توافق صلح میان دو کشور امضا شد، انجام گرفت.

در این گفتگوی تلفنی، دو طرف به پیشرفت‌های حاصل شده طی یک سال گذشته در مسیر عادی سازی روابط اشاره کردند و توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری را یکی از دستاورد‌های ملموس روند صلح دانستند.

همچنین صادرات فرآورده‌های نفتی جمهوری آذربایجان به ارمنستان و انتقال کالا از طریق خاک باکو به ارمنستان و سایر مقاصد در رایزنی تلفنی میان الهام علی اف و نیکول پاشینیان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.