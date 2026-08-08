جوان آنلاین: در دومین دیدار از فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۷ ژوپیلر لیگ بلژیک، تیم‌های استاندارد لیژ و سرکل بروژ از ساعت ۱۹:۴۵ امشب در ورزشگاه موریس دوفرانس لیژ به مصاف یکدیگر رفتند که این مسابقه در نهایت با تساوی ۲-۲ به پایان رسید.

به گزارش فارس، در این مسابقه ابتدا شاگردان لارس فریس بودند که به گل رسیدند. لوکاس ماندله در دقیقه ۴۱ موفق شد دروازه استاندارد لیژ را باز کند تا سرکل بروژ نیمه نخست را با برتری پشت سر بگذارد.

با این حال، دنیس درگاهی، مهاجم تیم ملی ایران که دعوتش برای جام جهانی ۲۰۲۶ با انتقاد‌های زیـادی از امیر قلعه‌نویی همراه شد، در وقت‌های اضافی نیمه اول کار را به تساوی کشاند.

این مهاجم ۲۹ ساله در پنجمین دقیقه از وقت‌های تلف‌شده روی ارسال عدنان عبید، با یک ضربه سر دقیق مقابل دروازه سرکل بروژ، گل نخست استاندارد لیژ را به ثمر رساند تا شاگردان وینسنت ادوارد بازنده به رختکن نروند.

درگاهی که به ستاره سرخ‌پوشان لیژ تبدیل شده بود، تنها سه دقیقه پس از آغاز نیمه دوم بار دیگر درخشید. او با دریافت پاس در عمق کاسپر نیلسن، به سمت دروازه سرکل بروژ پیش رفت و در شرایطی که با دروازه‌بان حریف تک‌به‌تک شده بود، با یک ضربه چیپ زیبا گل دوم تیمش را به ثمر رساند و استاندارد لیژ را پیش انداخت.

اما برتری میزبان تا پایان مسابقه دوام نداشت. در دقیقه ۸۸، کریستین راویچ موفق شد گل تساوی سرکل بروژ را وارد دروازه استاندارد لیژ کند تا این دیدار در نهایت با تساوی ۲-۲ خاتمه پیدا کند.

به این ترتیب استاندارد لیژ در نخستین دیدار فصل خود در ژوپیلر لیگ بلژیک به یک امتیاز رسید، در حالی که دنیس درگاهی با به ثمر رساندن هر دو گل تیمش، مهم‌ترین چهره این مسابقه بود.

درگاهی که پیش از این نیز مباحثی درباره قرار گرفتن نامش در فهرست مازاد استاندارد لیژ با نظر مارک ویلموتس، مدیر فنی این باشگاه، مطرح شده بود، در دقیقه ۷۱ زمین مسابقه را ترک کرد و جای خود را به برونی انسیمبا داد.