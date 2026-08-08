جوان آنلاین: متن بیانیه وزارت خارجه یمن به این شرح است:

تلاش رژیم سعودی برای به پیش راندن مزدورانش در اینجا یا صدور بیانیه و تشکیل ائتلاف (اشاره به توافق ترکیه، پاکستان و عربستان) هرگز آن را از بازخواست به خاطر جنایاتی که همچنان علیه یمن مرتکب می‌شود، مصون نخواهد داشت.

شورای امنیت اولین طرفی است که منشور‌ها و حقوقی را که مدعی آن است، نقض می‌کند.

در یک تناقض بی سابقه، شورای امنیت خواستار حفظ حاکمیت و استقلال یمن شده و تدابیری را اتخاذ می‌کند که ناقض حاکمیت یمن و حقوق ملت آن است.

آیا اشغال کشور‌ها و غارت ثروت‌ها و مصادره حقوق ملت‌ها و نسل کشی علیه آنها با منشور سازمان ملل همخوانی دارد؟

آنچه شورای امنیت خوانده می‌شود، از اجرای قطعنامه‌هایی که از سال ۱۹۴۸ برای حمایت از مردم فلسطین در برابر جنایات رژیم اسرائیل تصویب کرده، عاجز است.

آیا شورای امنیت می‌داند که جنگنده‌های عربستان از ۲۶ مارس ۲۰۱۵ همچنان به نقض حریم هوایی یمن ادامه می‌دهند و حتی در سیزدهم جولای ۲۰۲۶، فرودگاه صنعاء را بمباران کردند؟

آل سعود پیش از نقض حقوق ملت یمن، هویت و اصالت مردم عرب مسلمان در سرزمین حرمین را مصادره کرده‌اند.