جوان آنلاین: پایگاه خبری تحلیلی عبری زبان واللا در یادداشتی به تحلیل رفتارهای انتخاباتی نتانیاهو در آستانه برگزاری انتخابات داخلی حزب لیکود پرداخته و تاکید میکند که رفتارهای او به گونهای است که گویی عدهای احمق پیش روی خود دارد.
به گزارش تسنیم، در این یادداشت آمده است: یکی از مضحکترین رویدادهای این هفته، که بیتردید دولت نتانیاهو از اینگونه رویدادها کم ندارد، درز کردن مصاحبهای رسانهای بود که در آن نتانیاهو مدعی شده در صورت پیروزی در انتخابات، انقلابی واقعی در سربازگیری اجباری به وجود خواهد آورد: هر کس درس (تورات) نخواند به زندان انداخته میشود و این طرح از طریق ساختاری سراسری و گسترده اجرا خواهد شد.
میدانید چیست؟ یا با رفتاری طنزآمیز در حال ضربه زدن به خویش است، یا آنکه نتانیاهو به این نتیجه رسیده که همه ما نادان و احمق هستیم. اگر واقعاً به سربازگیری اهمیت میدهید، یک ثانیه هم درنگ نکنید. در این خصوص، اپوزیسیون پشتیبان شماست.
واللا بعد از آن نوشت: کسی که این ادعا را بیاساس خواند، آویگدور لیبرمن، رئیس حزب «یسرائیل بیتنو» بود.
لیبرمن با توجه به اهمیت موضوع سربازگیری اجباری، از نتانیاهو خواست منتظر انتخابات نماند و کنست (پارلمان) را برای تصویب این قانون فراخواند.
البته نتانیاهو، درست همانطور که در رأیگیری کنست درباره این موضوع عمل کرد، این جا هم از زیر بار مسئولیت آن شانه خالی کرد.
بازی با موضوع خدمت سربازی زمانی بهطور کامل رو شد که نتانیاهو به عمیر اوحانا، رئیس کنست، دستور داد در دوران تعطیلات پارلمانی، نشستی جنجالی از کمیته مالی برگزار کند تا ۳۶۰ میلیون شیکل اعتبار اضافی به حریدیها اختصاص یابد که از این میان ۲۶۸ میلیون شیکل به مؤسسات توراتی و نهادهای معافی که دروس پایه را آموزش نمیدهند، تعلق میگیرد.
اوحانا مصمم بود تنها ۸۰ روز پیش از انتخابات، صدها میلیون شیکل اضافی را بیهیچ دستاوردی به یغما ببرد. اپوزیسیون به دیوان عالی شکایت برد، اما روند همچنان با سرعت پیش میرود. این بازی اخیر با قانون سربازگیری اجباری، چهره واقعی نتانیاهو را برملا کرد. همه میدانند با چه کسی طرفاند. یا شاید هم نه.
برای او، حفظ ائتلاف بالاتر از هر چیز دیگری است و تمام سخنان درباره این لایحه و زندان و مانند آن، حتی توهینی به شعور طرفدارانش محسوب میشود.
اوحانا، که ریاست نیمی از کنست را بر عهده دارد، پیش از انتخابات درون حزبی، که قرار است در ۱۷ اوت برگزار شود، اشتیاق فراوانی به جلب رضایت نتانیاهو دارد.
نتانیاهو طرفدارانش را بهخوبی میشناسد و انتخابات درون حزبی را تا حد ممکن به تعویق انداخته تا نمایندگان و وزیران لیکود را تا آن زمان زیر فشاری سنگین نگه دارد.
فارغ از بحث درباره انتقال بودجه به حریدیها، وزیران لیکود در دام وسوسههای نخست وزیر افتادند؛ نخستوزیری که آنان را بدون نجات دهنده به دریا انداخت و سرنوشتشان بهزودی روشن خواهد شد.
این نوعی خودکشی دستهجمعی برای نخستوزیر است که به فرقهای از معتادان در آمریکای جنوبی شباهت دارد. وزیران آخرین بقایای عزت خود را کنار گذاشتهاند، خود را برده صفحات شبکههای اجتماعی کردهاند و ویدئوهایی برای حمایت از نامزدی نتانیاهو در انتخابات درونحزبی منتشر میکنند.
این رسانه صهیونیستی بعد از آن پیشنهاد میکند: در چنین شرایطی، بهتر است نقابها کنار گذاشته شود و نشستی دورهای برگزار شود.
در همین حال، در بحبوحه رقابت انتخابات درون حزبی، وزیران همچنان خود را تحقیر میکنند. یسرائیل کاتس، وزیر جنگ، فرمانده منطقه مرکزی، آوی بلوط، را در یک برنامه زنده تلویزیونی که از شبکه سراسری پخش میشد برکنار کرد.
اکنون جالب است بدانیم نتانیاهو چه تدارکاتی، چه در داخل اسرائیل و چه در خارج از آن، برای نمایندگان کنستی که به جای اسرائیل به «پادشاه» وفادار بودند و در نهایت اخراج شدند، تا زمان انتخابات خواهد چید.