ثبت ۲ میلیون و ۹۲۰ هزار تردد در مرز مهران طی ایام اربعین

جوان آنلاین: احمد کرمی در گفتوگو با خبرنگار با اشاره به پایان موفقیتآمیز همایش بزرگ اربعین حسینی، اظهار داشت: امسال با ثبت بیش از ۲ میلیون و ۹۲۰ هزار تردد از مرز بینالمللی مهران، باشکوهترین دوره اربعین در تاریخ استان رقم خورد و در ۱۳ روز، تردد بالای ۱۰۰ هزار نفر و در ۵ روز، تردد بالای ۲۰۰ هزار نفر ثبت شده است و رکورد تردد در شبانهروز، ۲۶۶ هزار نفر بوده است که با وجود این حجم بیسابقه، خوشبختانه هیچ گونه مشکل خاصی در روند تردد زائران مشاهده نشد.
به گزارش مهر، وی با بیان اینکه برای تحقق این موفقیت، اقدامات زیرساختی گستردهای انجام شده است، افزود: ۲۱ کیلومتر از مسیرهای مواصلاتی منتهی به مرز مهران به صورت چهار خطه درآمده است و میدان اربعین با ۶ رینگ ساماندهی شده است که از تداخلهای ترافیکی جلوگیری کرده و ترافیک روانی را به ارمغان آورده است و همچنین ۱۷ کیلومتر خط انتقال آب با لولههای ۱۵۰ و ۲۰۰ میلیمتری و دو مخزن ۲۰۰ و هزار مترمکعبی برای تأمین آب پایدار مرز و شهر مهران اجرا شده است و پست ۱۳۲ به ۲۰ مهران با ۲.۶ کیلومتر خط دو مدار، برق پایدار را برای مرز و مواکب تأمین کرده است.
استاندار ایلام با اشاره به اینکه ۴۰۰ موکب در سطح استان و ۸۰ موکب در پایانه مرزی و ۷۳ موکب در شهر مهران به زائران خدمترسانی کردند، تصریح کرد: ۷۲ آشپزخانه نیز برای پخت و توزیع غذا بین زائران فعال بودند و استقرار سایبانهای متعدد و سیستمهای مهپاش، دمای محیط را در گرمای بالای ۵۰ درجه کاهش داد و رضایت زائران را به همراه داشت و در اوج بازگشت زائران، روزانه ۱۶۰۰ دستگاه اتوبوس از پایانه برکت مسافرگیری میکردند و در مجموع، ۷۵۵۰ دستگاه اتوبوس در این ایام جابجایی زائران را بر عهده داشتند.
کرمی در ادامه با اشاره به حضور موکبهای اهل تسنن از استان گلستان در مرز مهران، گفت: این موکبها با شوق و ذوق به پخت غذا و خدمترسانی به زائران پرداختند و این وحدت و همدلی، جلوهای از همبستگی مسلمانان در این رویداد عظیم بود و همچنین با استقرار ۴۰ تیم بازرسی از استانداری، تعزیرات و دستگاههای مختلف، نظارت مستمر بر قیمتها و کیفیت خدمات انجام شد و خوشبختانه هیچ گونه تخلف عمدهای در حوزه قیمتها و خدماترسانی مشاهده نشد.
استاندار ایلام در پایان با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی همه دستاندرکاران، خاطرنشان کرد: اربعین امسال با وجود همه چالشها، با شکوه و عظمت خاصی برگزار شد و این موفقیت، مرهون همدلی و هماهنگی همه دستگاههای اجرایی، امنیتی، خدماتی و مشارکت بینظیر مردم استان ایلام و به ویژه مردم مهماننواز مهران بود و امیدواریم در سالهای آینده نیز با برنامهریزی دقیقتر، شاهد برگزاری هرچه باشکوهتر این رویداد عظیم باشیم و از تمامی خادمان و زائران اباعبدالله الحسین (ع) که با عشق و ارادت خود، این حماسه را رقم زدند، قدردانی میکنیم.