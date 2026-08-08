یورش گسترده پلیس مهاجرت آمریکا در جورجیا؛ بازداشت بیش از ۱۲۰۰ مهاجر

سیاست‌های سخت‌گیرانه و جنجالی دولت دونالد ترامپ علیه مهاجران، بار دیگر با عملیات گسترده پلیس مهاجرت آمریکا در ایالت جورجیا منجر به بازداشت بیش از ۱۲۰۰ مهاجر شده است؛ اقدامی که منتقدان آن را نشانه‌ای از تشدید برخورد‌های امنیتی و فشار فزاینده بر جامعه مهاجران در آمریکا می‌دانند.

جوان آنلاین: مقام ارشد اداره عملیات اجرایی و اخراج اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) روز شنبه به وقت محلی در گفت‌و‌گو با شبکه فاکس نیوز، اعلام کرد، ماموران در جریان عملیاتی در جورجیا، بیش از هزار و ۲۰۰ مهاجر غیرقانونی را بازداشت کرده‌اند که ۷۲۰ نفر از آنها پیش‌تر به جرائم مختلف محکوم شده یا با اتهامات کیفری مواجه بوده‌اند.

به گزارش ایرنا، «مارکوس چارلز» معاون اجرایی اداره عملیات اجرایی و اخراج اداره مهاجرت و گمرک آمریکا در گفت‌و‌گو با برنامه «فاکس‌اند فرندز» ادعا کرد: این عملیات به بازداشت مجرمان خطرناک از جمله جرایم جنسی و افراد متهم به کودک‌آزاری منجر شده است.

چارلز به عنوان یکی از حامیان سیاست‌های مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور شناخته می‌شود، مدعی شد: «ما بیش از ۱۲۰۰ تبعه خارجی از جمله مهاجران غیرقانونی، را در منطقه آتلانتا در ایالت جورجیا بازداشت کردیم. بیش از نیمی از این افراد دارای سوابق کیفری بودند.»

وی ادعا: «ما درباره جرائم جنسی، ضرب‌وجرح، برخی محکومیت‌های مربوط به رانندگی در حالت غیر هوشیار و خشونت خانگی صحبت می‌کنیم. این افراد باید از سطح جامعه جمع‌آوری می‌شدند؛ نه‌تنها به این دلیل که مجرم هستند، بلکه به این دلیل که به‌صورت غیرقانونی در ایالات متحده حضور داشتند.»

وزارت امنیت داخلی آمریکا در اطلاعیه‌ای ادعا کرد این عملیات که «عملیات جامعه امن آتلانتا» نام داشت، بر شناسایی و بازداشت مهاجران غیرقانونی دارای سوابق کیفری متمرکز بوده است.

بازداشت ۵۱ هزار نفر در ماه ژوئیه در آمریکا

معاون اجرایی اداره عملیات اجرایی و اخراج اداره مهاجرت و گمرک آمریکا مدعی شد: «هر روز، مردان و زنان اداره عملیات اجرایی و اخراج مهاجران در خیابان‌های سراسر کشور حضور دارند و قوانین مهاجرتی را که کنگره تصویب کرده است، اجرا می‌کنند. بنابراین، ما به حفظ امنیت جامعه کمک می‌کنیم و برای انجام همین اقدامات به سراسر ایالات متحده خواهیم رفت.»

اداره مهاجرت و گمرک آمریکا اعلام کرده است که در ماه ژوئیه حدود ۵۱ هزار بازداشت مرتبط با قوانین مهاجرتی ثبت کرده است؛ رقمی که بالاترین میزان بازداشت ماهانه در تاریخ این نهاد محسوب می‌شود و از رکورد حدود ۴۳ هزار بازداشت در ماه ژوئن نیز فراتر رفته است.

تغییر روش‌های بازداشت ماموران اداره مهاجرت آمریکا

معاون اجرایی اداره عملیات اجرایی و اخراج اداره مهاجرت و گمرک آمریکا همچنین گفت ماموران این اداره در پی اعتراضات و آنچه وی تلاش برای مداخله در روند بازداشت‌ها توصیف کرد، تاکتیک‌های خود را از جمله در نحوه شناسایی و ردیابی افرادی که به‌صورت غیرقانونی در آمریکا حضور دارند، تغییر داده‌اند.

وی گفت: «خودمان را با این شرایط وفق داده‌ایم؛ نه‌تنها از طریق آموزش‌های بیشتر، بلکه با تغییر روش انجام عملیات اجرایی و شیوه‌های بازداشت.»

بر اساس اعلام وزارت امنیت داخلی آمریکا، یکی از افراد بازداشت‌شده، تبعه مکزیک، پیش‌تر به اتهام «تبانی برای در اختیار داشتن دست‌کم ۵۰۰ گرم مت‌آمفتامین با هدف توزیع» و همچنین رانندگی در حالت غیرهوشیار محکوم شده بود.

وزارت امنیت داخلی همچنین از بازداشت یک مهاجر غیرقانونی تبعه السالوادور خبر داد که پیشتر به اتهام‌هایی از جمله «خشونت خانگی و خانوادگی، کودک‌آزاری، رفتار ناهنجار و رانندگی در حالت غیرهوشیار» بازداشت شده بود.

شبکه فاکس نیوز متعلق به جمهور خواهان و از حامیان سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی ترامپ می‌گوید: این بازداشت‌ها در حالی انجام شده است که وزارت امنیت داخلی آمریکا چند ماه پیش از «افزایش ۸۰۰۰ درصدی» تهدید‌های مرگ علیه ماوران اداره مهاجرت و گمرک خبر داده بود!

در همین حال، برخی قانونگذاران جریان ترقی‌خواه در آمریکا نیز به دلیل نگرانی از نحوه اجرای عملیات‌های مهاجرتی این نهاد، خواستار انحلال اداره مهاجرت و گمرک آمریکا شده‌اند.