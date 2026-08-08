اسرائيل بايد  از جنوب لبنان خارج شود

در حالي که مذاکرات لبنان و رژيم صهيونيستي با ميانجيگري امریکا به موضوع خلعسلاح حزبالله و ايجاد «مناطق آزمايشي» در جنوب کشيده شده، علي حسن خليل، معاون سياسي نبيه بري، تأکيد کرده است که اسرائيل بايد بهطور کامل از جنوب لبنان خارج شود و ارتش لبنان مسئوليت امنيت اين مناطق را برعهده بگيرد؛ موضعي که نشان ميدهد گره اصلي توافق، همچنان بر سر خروج اشغالگران است.
علي حسن خليل، معاون سياسي رئيس پارلمان لبنان، روز شنبه با تأکيد بر اينکه اسرائيل بايد «بهصورت کامل و فراگير» از جنوب لبنان خارج شود، مسئوليت دولت در قبال دهها روستاي اشغالي اين منطقه را يادآور شد و گفت ارتش لبنان بايد مسئوليت امنيت جنوب را برعهده بگيرد. اين موضع در شرايطي مطرح شده که همزمان، مذاکرات ميان بيروت و تلآويو با نظارت امریکا وارد مرحلهاي حساس شده و موضوع خلعسلاح حزبالله به يکي از محورهاي اصلي اين رايزنيها تبديل شده است.
رم طي روزهاي اخير ميزبان مذاکرات جديد لبنان و رژيم صهيونيستي بوده است؛ مذاکراتي که قرار است علاوه بر اختلافات مرزي، درباره اجراي توافقهاي امنيتي پس از آتشبس و نحوه عقبنشيني اسرائيل از جنوب لبنان نيز گفتوگو کند. يک مقام امریکايي گفته است که در اين روند، ايجاد و گسترش «مناطق آزمايشي» در جنوب لبنان دنبال ميشود؛ مناطقي که قرار است با استقرار نيروهاي لبناني و تقويت اقتدار دولت مرکزي همراه باشد.
با اين حال، هنوز درباره مهمترين بخش اين سازوکار، يعني محدوده عقبنشيني نيروهاي اسرائيلي و مناطقي که قرار است نيروهاي لبناني در آنها مستقر شوند، توافق روشني وجود ندارد؛ چيزي که باعث هشدار حسن خليل درباره آن شده است. در گزارشهاي منتشرشده همچنين درباره کشورهاي احتمالي براي مشارکت در سازوکار نظارت بر خلعسلاح حزبالله اختلاف ديده ميشود؛ حتي در حالي که برخي گزارشها از توافق اوليه بر سر فهرستي کوتاه از کشورها خبر دادهاند، منابع ديگر لبناني تأکيد کردهاند که اسامي نهايي هنوز مشخص نشده است.
اهميت اين اختلافات در حالي در حال بيشتر شدن است که حملات اسرائيل به لبنان متوقف نشده است. بامداد شنبه نيز توپخانه اسرائيل اطراف شهرک المنصوري در جنوب لبنان را هدف قرار داد و بنا بر گزارش خبرگزاري ملي لبنان، به شماري از خانههاي منطقه آسيب رسيد؛ هرچند در زمان انتشار گزارش، خبري از تلفات احتمالي منتشر نشده بود.
تحت چنين شرايطي، به نظر ميرسد مسئله خروج اسرائيل از جنوب لبنان صرفاً يک اختلاف فني بر سر نحوه اجراي توافق نيست. بيروت از يک سو تحت فشار قرار دارد که اقتدار ارتش و دولت را در جنوب گسترش دهد و از سوي ديگر، همچنان با حضور نيروهاي اسرائيلي و حملات مداوم اين رژيم مواجه است. گزارشهاي منتشرشده درباره سازوکار مناطق آزمايشي نيز تأکيد ميکنند که هدف اعلامي آن، تقويت اقتدار دولت لبنان از مسير خلعسلاح است، اما جزئيات جغرافيايي و اجرايي اين روند هنوز روشن نشده است.