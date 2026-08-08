کد خبر: 1373148
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی
معاون نبيه بري:

اسرائيل بايد  از جنوب لبنان خارج شود

در حالي که مذاکرات لبنان و رژيم صهيونيستي با ميانجيگري امریکا به موضوع خلع‌سلاح حزب‌الله و ايجاد «مناطق آزمايشي» در جنوب کشيده شده، علي حسن خليل، معاون سياسي نبيه بري، تأکيد کرده است که اسرائيل بايد به‌طور کامل از جنوب لبنان خارج شود و ارتش لبنان مسئوليت امنيت اين مناطق را برعهده بگيرد؛ موضعي که نشان مي‌دهد گره اصلي توافق، همچنان بر سر خروج اشغالگران است. 
علي حسن خليل، معاون سياسي رئيس پارلمان لبنان، روز شنبه با تأکيد بر اينکه اسرائيل بايد «به‌صورت کامل و فراگير» از جنوب لبنان خارج شود، مسئوليت دولت در قبال ده‌ها روستاي اشغالي اين منطقه را يادآور شد و گفت ارتش لبنان بايد مسئوليت امنيت جنوب را برعهده بگيرد. اين موضع در شرايطي مطرح شده که همزمان، مذاکرات ميان بيروت و تل‌آويو با نظارت امریکا وارد مرحله‌اي حساس شده و موضوع خلع‌سلاح حزب‌الله به يکي از محورهاي اصلي اين رايزني‌ها تبديل شده است. 
رم طي روزهاي اخير ميزبان مذاکرات جديد لبنان و رژيم صهيونيستي بوده است؛ مذاکراتي که قرار است علاوه بر اختلافات مرزي، درباره اجراي توافق‌هاي امنيتي پس از آتش‌بس و نحوه عقب‌نشيني اسرائيل از جنوب لبنان نيز گفت‌وگو کند. يک مقام امریکايي گفته است که در اين روند، ايجاد و گسترش «مناطق آزمايشي» در جنوب لبنان دنبال مي‌شود؛ مناطقي که قرار است با استقرار نيروهاي لبناني و تقويت اقتدار دولت مرکزي همراه باشد. 
با اين حال، هنوز درباره مهم‌ترين بخش اين سازوکار، يعني محدوده عقب‌نشيني نيروهاي اسرائيلي و مناطقي که قرار است نيروهاي لبناني در آنها مستقر شوند، توافق روشني وجود ندارد؛ چيزي که باعث هشدار حسن خليل درباره آن شده است. در گزارش‌هاي منتشرشده همچنين درباره کشورهاي احتمالي براي مشارکت در سازوکار نظارت بر خلع‌سلاح حزب‌الله اختلاف ديده مي‌شود؛ حتي در حالي که برخي گزارش‌ها از توافق اوليه بر سر فهرستي کوتاه از کشورها خبر داده‌اند، منابع ديگر لبناني تأکيد کرده‌اند که اسامي نهايي هنوز مشخص نشده است. 
اهميت اين اختلافات در حالي در حال بيشتر شدن است که حملات اسرائيل به لبنان متوقف نشده است. بامداد شنبه نيز توپخانه اسرائيل اطراف شهرک المنصوري در جنوب لبنان را هدف قرار داد و بنا بر گزارش خبرگزاري ملي لبنان، به شماري از خانه‌هاي منطقه آسيب رسيد؛ هرچند در زمان انتشار گزارش، خبري از تلفات احتمالي منتشر نشده بود. 
تحت چنين شرايطي، به نظر مي‌رسد مسئله خروج اسرائيل از جنوب لبنان صرفاً يک اختلاف فني بر سر نحوه اجراي توافق نيست. بيروت از يک سو تحت فشار قرار دارد که اقتدار ارتش و دولت را در جنوب گسترش دهد و از سوي ديگر، همچنان با حضور نيروهاي اسرائيلي و حملات مداوم اين رژيم مواجه است. گزارش‌هاي منتشرشده درباره سازوکار مناطق آزمايشي نيز تأکيد مي‌کنند که هدف اعلامي آن، تقويت اقتدار دولت لبنان از مسير خلع‌سلاح است، اما جزئيات جغرافيايي و اجرايي اين روند هنوز روشن نشده است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: لبنان ، رژیم صهونیستی ، حزب الله
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

ادعای واکنش رهبر معظم انقلاب به نامه رئیس جمهور کذب است

نیویورک‌تایمز: جنگ علیه ایران یک باخت راهبردی و مایه شرم بوده است

اربعین حسینی (ع) از منظر فقه و روایت

محسن رضایی: کریدور دومی در تنگه هرمز گشوده نمی‌شود

آخرین صحبت‌های پسرم دلتنگی برای رهبر شهید بود

زمان شارژ اعتبار کالابرگ تغییر کرد

دردسر همزمان آمریکا و اوکراین با ته کشیدن موشک‌های پاتریوت

کنوانسیون خزر، از ابهام حقوقی تا نگرانی امنیتی

با وحدت‌شکن بجنگید حتی اگر عمامه مرا بر سر داشته باشد

اربعین؛ زبان مشترک قدم‌ها

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۱

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۲

رایزنی وزیر امور خارجه ایتالیا با عراقچی

تغییر رویه دشمن در ترور از شیخ فضل‌الله تا مصباح یزدی

نه کریدور دوم نه مذاکره زیر سایه تهدید

گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و سلطنت عمان

تنگه ملک ماست | این‌بار بدون حتی نظر امریکا

بازتاب روزنامه جوان ۱۵ مرداد در شبکه خبر

ترامپ دوباره به پشت میانجی‌ها خزید

مذاکرات تنگه هرمز با عمان دوجانبه است؛ موضوعات ایران و آمریکا بعداً بررسی می‌شود

مشروطه نقطه عطف بیداری و آزادی‌خواهی ملت ایران بود

جزئیات برگزاری پیاده‌روی جاماندگان اربعین در تهران

آغاز جنگ ایران برای پایان قدرت آمریکا بود

ادعا درباره «نحوه رد زنی محل استقرار شهید لاریجانی» صحت ندارد

بازگشت ۳ میلیون و ۱۷ هزار زائر اربعین به کشور

تفاهم با عمان به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست

جولان عقابان ایرانی از دفاع مقدس تا نبرد رمضان

خرید قسطی اولش خنده و آخرش گریه است!

وزیر صمت عازم پاکستان شد

قیمت گوسفند زنده ۳۰ درصد کاهش یافت؛ گوشت ارزان نشد

آمریکا تحریم‌های یک شرکت هواپیمایی عراقی را لغو کرد

مواضع حکیمانه رهبر معظم انقلاب، نصب العین همه مسئولان نظام باشد

فلسطین مسئله نخست جهان اسلام به شمار می‌رود

۲.۸ میلیون زائر به کشور بازگشتند

اربعین حسینی؛ یکی از بزرگ‌ترین تجمع‌های سالانه جهان

۲۱ عامل موساد و ۴ عضو باند‌های مسلح بازداشت شدند

۱.۸میلیون زائر اربعین به کشور بازگشتند

فرهنگ با بخشنامه و نگاه قیم‌مآبانه اصلاح نمی‌شود

بازگشت یک میلیون و ۹۷۴ هزار زائر اربعین به کشور

گزینه استقلال راهی گل گهر شد

البرز، الگوی تاب‌آوری ملی و شتاب در مسیر توسعه پایدار

امام حسین (ع) کشته سیرت‌های عصر جاهلی شد

بازیکن سابق پرسپولیس به آلومینیوم پیوست

عمان: مذاکرات مثبت و سازنده با ایران درباره تنگه هرمز ادامه دارد

فریاد‌ها و ناله‌های دوستان مبارزدلم را آتش می‌زد

دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو

کربلا از میرجاوه آغاز می‌شود!

اجازه باز شدن مسیر دوم در تنگه هرمز را نخواهیم داد

پایان محاصره با ائتلاف مصرف

خروش خونخواهان از تهران تا کربلا

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
از گمنام‌ترین فرماندهان شهید جنگ رمضان/ از شناسایی در والفجر۲ تا حضور در جنگ ۳۳ روزه
گفت‌وگو با محمد فیلی/ وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد
نوجوانانی که ربات می‌سازند و آینده را
هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست
رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 
دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو/ خصوصی‌سازی یا انحصار؟
غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا
جراحی‌های زیبایی با مدرک فوق‌دیپلم! + گفت‌وگو با متهم
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم
نسلی که آنلاین الگو می‌گیرد
گفت‌وگو با آیت‌الله جاودان/ جفای مخالفان مکانت معنوی رهبر شهید را ارتقا می‌داد
راننده مست به قانون می‌خندد
همه آقای دوربینی شده‌ایم!
 قصه ناتمام سرویس مدارس 
آیا مقاومت فلسطین خلع‌سلاح می‌شود؟
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار