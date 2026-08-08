کد خبر: 1373147
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تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی

انصارالله محاصره عربستان را تنگ‌تر کرد

1 با حمله به مواضع مزدوران سعودی در مأرب

جوان آنلاین: در حالی که عربستان با امضای توافقات دفاعی با شرکای منطقه‌ای خود به دنبال افزایش فشار بر انصارالله و رهایی از چالش‌های امنیتی در دریای سرخ است، تنها یک روز پس از توافق مکه، نیرو‌های انصارالله در عملیاتی در استان مأرب، فرمانده گروه‌های وابسته به عربستان را به هلاکت رسانده و تلفات سنگینی به این نیرو‌ها و تجهیزات‌شان وارد کردند. رهبران صنعا تأکید کردند که همه نیرو‌های اشغالگر سعودی و گروه‌های هم‌پیمان آنها در تیررس رزمندگان یمنی قرار دارند و هیچ منطقه امنی برای آنان وجود ندارد. 
حاکمان سعودی که چند ماه پیش با بیرون راندن امارات از جنوب یمن گمان می‌کردند می‌توانند با تکیه بر نیرو‌های وابسته به خود کنترل این منطقه را در دست بگیرند، اکنون در باتلاقی گرفتار شده‌اند که هر روز عمیق‌تر می‌شود. همزمان با افزایش تنش‌ها با صنعا، نه تنها اهداف ریاض محقق نشده، بلکه عربستان در جبهه‌های مختلف نظامی و اقتصادی با خسارت‌ها و تلفات فزاینده‌ای روبه‌رو است. 
جنبش انصارالله روز شنبه مواضع مزدوران سعودی در استان مأرب را مورد هدف قرار داد. سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن، بامداد شنبه از اجرای یک «عملیات نظامی ویژه» علیه تجمعات جدید نیرو‌های سعودی خبر داد و اعلام کرد که این نیرو‌ها برای انجام یک عملیات نظامی در حال آماده‌سازی بودند. به گزارش المسیره، یحیی سریع گفت: «دشمن سعودی با اصرار بر ادامه محاصره ملت ما و در راستای تشدید تجاوز علیه کشورمان، همچنان به بسیج نیرو‌های خود، تحریک آنها و سوق دادن‌شان به آتش جنگی تجاوزکارانه، باطل و شکست‌خورده ادامه می‌دهد». وی افزود: «بر همین اساس و پس از رصد دقیق تحرکات نیرو‌های دشمن و مزدوران آن، این تجمعات به همراه انبارها، خودرو‌ها و تجهیزات نظامی موجود در اردوگاه «صحن الجن» هدف قرار گرفت». یحیی سریع تأکید کرد: این حملات به لطف خدا، حملاتی ویژه و دقیق بوده که با تعداد زیادی موشک و پهپاد انجام شده است. سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن همچنین گفت که نیرو‌های مسلح یمن در مسیر مقابله با تشدید تنش، با تشدید تنش پاسخ می‌دهند و تأکید دارد: «هرگونه تجمع یا نیرویی را که دشمن سعودی برای ادامه دادن محاصره علیه کشورمان اعزام کند، با شدت هدف قرار خواهد داد». وی همچنین گفت: «نیرو‌های مسلح یمن همچنان به تثبیت دو معادله «محاصره در برابر محاصره» و هدف قرار دادن تجمعات تجاوزکارانه سعودی در هر مکانی که باشند ادامه خواهد داد و اجازه نخواهد داد طرح‌های تجاوزکارانه علیه کشورمان بدون پاسخ فوری و شدید اجرا شود». یحیی سریع در ادامه به مزدوران سعودی هشدار داد: «بار دیگر به فریب‌خوردگان و گمراه‌شدگان از فرزندان کشورمان توصیه می‌کنیم اردوگاه‌های دشمن سعودی را ترک کرده و پیش از آنکه دیر شود، به مناطق خود بازگردند». 

 هیچ جایی برای مزدوران سعودی امن نیست
 عملیات انصارالله تنها به هدف قرار دادن تجهیزات و تأسیسات وابسته به عربستان محدود نبوده، بلکه تلفات انسانی نیز به نیرو‌های تحت امر این کشور وارد کرده است. در همین چارچوب، وزارت دفاع دولت فراری یمن دیروز از کشته شدن صغیر بن عزیز، رئیس ستاد مشترک کل نیرو‌های مسلح مزدوران سعودی، در حملات موشکی دقیق اخیر نیرو‌های انصارالله به اردوگاه مزدوران خبر داد. در پی این حادثه، نیرو‌های وابسته به عربستان برای مقابله با حملات انصارالله در بالاترین سطح آماده‌باش قرار گرفتند. 
در ادامه هشدار‌های یمن، عصر دیروز رزمندگان انصارالله برای دومین مرحله، عملیاتی را علیه مزدوران سعودی در مأرب انجام دادند تا نشان دهند که اجازه نخواهند داد متجاوزان یمن را اشغال کرده و منابع آن را غارت کنند. 
دور جدید درگیری‌ها میان نیرو‌های وابسته به عربستان و رزمندگان انصارالله در حالی شدت گرفته که ریاض تلاش می‌کند با افزایش تحرکات نظامی در استان مأرب، واقع در نزدیکی صنعا، رهبران یمن را برای پایان دادن به محاصره دریایی در باب‌المندب تحت فشار قرار دهد. با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان داده که گزینه نظامی نه تنها دستاوردی برای سعودی‌ها نداشته، بلکه موجب افزایش هزینه‌ها و تلفات آنها شده است. از این رو، حزام الاسد، عضو دفتر سیاسی انصارالله، دیروز هشدار داد: نیرو‌های متجاوز عربستان سعودی، پایگاه‌ها و مزدوران این کشور در خاک یمن در تیررس نیرو‌های ما قرار می‌گیرند و هیچ امنیتی نخواهند داشت. به گزارش المسیره، وی اضافه کرد: عملیات نیرو‌های مسلح یمن در چارچوب دفاع از حقوق مشروع ملت این کشور و لغو محاصره و دفاع از حاکمیت صورت می‌گیرد. الاسد بیان کرد: «نیرو‌های مسلح یمن مجبور هستند با هر کسی که به مقابله با ملت یمن برمی‌خیزد مبارزه کنند. در این نبرد هر طرف متجاوزی با هر ملیتی هدف قرار خواهد گرفت». یمنی‌ها همچنین در واکنش به ائتلاف عربستان با ترکیه و پاکستان، تأکید کردند که هیچ ائتلافی نمی‌تواند سعودی‌ها را از بحرانی که ایجاد کرده‌اند نجات دهد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: عربستان ، انصارالله ، سعودی
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