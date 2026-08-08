کد خبر: 1373143
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تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
سیاست » اخبار کلی
دبیر شورای عالی امنیت ملی: 

هرمز باز نمی‌شود مگر با تغییر رفتار امریکا 

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی تأکید کرد: بازگشایی تنگه هرمز منوط به تغییر اساسی رفتار واشینگتن است و ایران تا زمانی که مطالبات خود را محقق‌شده نبیند، از موضع خود کوتاه نخواهد آمد. محمدباقر ذوالقدر در پیامی به مناسبت روز خبرنگار اعلام کرد: امریکا برای تغییر این وضعیت باید از تهدید ایران و توهین به مقدسات ملت ایران دست بردارد، به جنگ و تجاوز علیه ایران و متحدان آن در لبنان، فلسطین، یمن و عراق برای همیشه پایان دهد، محاصره دریایی ایران را لغو و نیرو‌های نظامی دریایی و هوایی خود را از پیرامون کشور خارج کند. 
به گزارش ایرنا، محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی، روز گذشته در پیامی با تبریک روز خبرنگار به خبرنگاران شجاع و سربازان عرصه خبر، آگاهی و اطلاع‌رسانی، با اشاره به آخرین وضعیت کشور و منطقه اعلام کرد: تا امریکا رفتارش را تصحیح نکند، تنگه هرمز باز نخواهد شد. 
تصحیح رفتار یعنی: 
۱ - ایران را هرگز و با هیچ زبانی تهدید و به مقدسات این ملت توهین نکند. 
۲ - به جنگ و تجاوز علیه ایران و متحدان ایران در لبنان، فلسطین، یمن و عراق برای همیشه پایان دهد. 
۳ - محاصره دریایی را بردارد و نیرو‌های نظامی (دریایی و هوایی) خود را از پیرامون ایران خارج کند. 
۴ - خسارت‌های دو جنگ تجاوزکارانه و تحمیلی به ایران را بی‌کم و کاست بپردازد. 
۵ - تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه ملت ایران را بردارد. 
۶ - دارایی‌های مسدودشده و دزدیده‌شده مردم ایران را بی‌قید و شرط آزاد کند. 
وی یادآور شد: اینها مطالبات مردم مبعوث شده ایران است که در ۱۶۰ روز حضور بی‌امان در میدان و خیابان آن را فریاد زده‌اند. دبیر شورای عالی امنیت ملی تأکید کرد: شورای عالی امنیت ملی هرگز کوتاه نخواهد آمد؛ چه در جنگ و چه در مذاکره. 


 تنگه هرمز ابزار استراتژیک قدرت 
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم با تأکید بر اینکه جغرافیا پس از سال‌ها حاشیه رفتن از معادلات نظامی، اکنون با قدرت به قلب جنگ بازگشته است، تصریح کرد: تنگه هرمز امروز دیگر صرفاً یک گذرگاه اقتصادی نیست، بلکه به یک «ابزار استراتژیک قدرت و جنگ» در تقابل‌های جهانی تبدیل شده است. 
سردار حسین محبی، روز شنبه در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار در بندرعباس، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای رسانه به ویژه شهید محمود صارمی، اظهار کرد: امروز دشمن به واسطه ناتوانی در عرصه‌های سخت، جنگی تمام‌عیار و ترکیبی را علیه نظام اسلامی به راه انداخته که یکی از مهم‌ترین میدان‌های آن، عرصه رسانه است. سخنگوی سپاه پاسداران، در ادامه با بررسی دقیق پیامد‌های جنگ و تأثیرات آن بر بازار‌های جهانی، به تغییر پارادایم قدرت در درگیری‌های معاصر اشاره کرد و گفت: امروز جغرافیا پس از سال‌ها حاشیه رفتن از معادلات نظامی، با قدرت به قلب جنگ بازگشته است و تنگه هرمز دیگر صرفاً یک گذرگاه اقتصادی نیست، بلکه به یک «ابزار قدرت و جنگ» تبدیل شده است. 


 نیرو‌های خارجی باید منطقه را ترک کنند 
مشاور امور بین‌الملل رهبر انقلاب هم در پیامی نوشت: شکست امریکا و رژیم صهیونیستی این باور را تقویت کرد که نیرو‌های خارجی، عامل اصلی ناامنی، باید منطقه را ترک کنند. 
علی‌اکبر ولایتی در شبکه ایکس نوشت: تحولات اخیر با پایداری نیرو‌های مسلح، ایستادگی مردم ایران و شجاعت محور مقاومت رقم خورد. وی تأکید کرد: شکست امریکا و رژیم صهیونیستی این باور را تقویت کرد که نیرو‌های خارجی، عامل اصلی ناامنی، باید منطقه را ترک کنند. مشاور امور بین‌الملل رهبر انقلاب در پایان مطلب خود آورده است: کشور‌های منطقه با همکاری فزاینده می‌توانند امنیت را تأمین کنند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: امنیت ملی ، تنگه هرمز ، جنگ
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