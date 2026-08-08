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تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
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 درخشش طلای ایران در میدان جهانی هوش مصنوعی 

1  جوانان ایرانی برای نخستین‌بار در المپیاد جهانی هوش مصنوعی 
مهسا گربندی 

جوان آنلاین: یک مدال طلا گاهی فقط یک مدال نیست، بلکه می‌تواند نشانه‌ای از قدم‌های رو به جلو باشد، به‌ویژه وقتی پای رقابتی در میان است، آن‌هم رقابت در میدانی که هنوز سال‌های نخست عمر خود را سپری می‌کند، اما به یکی از مهم‌ترین میدان‌های شناسایی استعداد‌های آینده فناوری تبدیل شده‌است. در سومین دوره المپیاد جهانی هوش مصنوعی، این اتفاق برای ایران رقم خورد. تیم ملی ایران در رقابت‌های IOAI ۲۰۲۶ در قزاقستان، برای نخستین‌بار به مدال طلا رسید و در کنار آن، دو مدال نقره و یک برنز نیز به دست آورد. 
بیش از ۴۰۰ شرکت‌کننده از بیش از ۱۰۰ کشور جهان در این دوره از رقابت‌ها حضور داشتند، رقابتی که در آن دانش و توانایی نسل جوان در حوزه هوش مصنوعی به آزمون گذاشته شد. در پایان، چهار دانش‌پژوه ایرانی توانستند در میان مدال‌آوران قرار بگیرند؛ یک مدال طلا، دو مدال نقره و یک مدال برنز. 
اما آنچه این نتیجه را برای ایران متمایز می‌کند، تنها تعداد مدال‌ها نیست، بلکه رنگ یکی از آنهاست؛ مدال طلایی که برای نخستین‌بار به کارنامه ایران در المپیاد جهانی هوش مصنوعی اضافه شد و این مدال مهم‌ترین تفاوت عملکرد امسال با دوره گذشته به حساب می‌آید. 

 یک پله بالاتر 
برای درک بهتر این موفقیت، کافی است به کارنامه ایران در دوره گذشته نگاهی بیندازیم. تیم ملی کشورمان در دومین المپیاد جهانی هوش مصنوعی که سال گذشته در پکن چین برگزار شد، دو مدال نقره و دو مدال برنز به دست آورد. این‌مدال‌ها هم افتخار کمی نبود. مدال‌هایی که از همان زمان نشان داد ایران در این رقابت تازه‌تأسیس، ظرفیت حضور در جمع کشور‌های موفق را دارد. 
یک سال بعد، این مسیر با قدرت بیشتری ادامه پیدا کرد، همان تعداد مدال، اما با یک تغییر بسیار مهم: یکی از مدال‌های نقره به طلا تبدیل شد تا کارنامه ایران یک پله بالاتر قرار بگیرد. حالا در کنار دو نقره و یک برنز، یک طلای جهانی نیز در اختیار تیم ملی ایران است، طلایی که می‌تواند نقطه عطفی در روند حضور کشورمان در این رقابت‌ها باشد. 

 رقابتی تازه در دنیایی تازه 
المپیاد جهانی هوش مصنوعی در میان المپیاد‌های علمی بین‌المللی، رویدادی جوان به شمار می‌رود، رقابتی که با هدف شناسایی و پرورش استعداد‌های برتر دانش‌آموزی در حوزه هوش مصنوعی شکل گرفته است. با این حال، حوزه‌ای که این المپیاد برای آن طراحی شده، آن‌قدر سریع در حال گسترش است که اهمیت این رویداد را نمی‌توان تنها با سابقه چندساله‌اش سنجید. 
بی‌راه نیست که هوش مصنوعی در سال‌های اخیر از یک موضوع تخصصی در محافل دانشگاهی و فناورانه فاصله گرفته و به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده است. از آموزش و پزشکی گرفته تا صنعت، اقتصاد، ارتباطات و بسیاری از عرصه‌های دیگر، ردپای این فناوری هر روز پررنگ‌تر می‌شود. طبیعی است که در چنین شرایطی، رقابت بر سر شناسایی استعداد‌های جوان این حوزه نیز اهمیت بیشتری پیدا کند. 
حال سومین دوره المپیاد جهانی هوش مصنوعی با حضور بیش از ۴۰۰ شرکت‌کننده از بیش از یکصد کشور برگزار شد، جمعیتی که به روشنی نشان می‌دهد این رویداد، حتی در سال‌های ابتدایی فعالیت خود، توانسته توجه کشور‌های مختلف را به خود جلب کند؛ و در چنین میدان گسترده‌ای، قرار گرفتن چهار دانش‌پژوه ایرانی در میان مدال‌آوران، دستاوردی قابل توجه و باعث افتخار است. 

 مسیر آماده‌سازی بدون حاشیه نبود 
رسیدن به سکوی جهانی همیشه از یک مسیر هموار نمی‌گذرد. تیم ملی ایران نیز در دوره آماده‌سازی با چالش‌هایی روبه‌رو بود، از اختلالات و قطعی اینترنت گرفته تا مشکلاتی که در جریان حملات ددمنشانه امریکا و رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های ملی هوش مصنوعی کشور ایجاد شد. 
با وجود این شرایط، روند آماده‌سازی تیم متوقف نشد و دانش‌پژوهان ایرانی در نهایت راهی میدان اصلی رقابت شدند. نتیجه نیز همان چیزی بود که می‌تواند پاسخ روشنی به این دشواری‌ها باشد. دانش‌پژوهان ایرانی به خوبی به جهان نشان دادند که هر چقدر در سختی و تنگنا قرار بگیرند، بیشتر و بیشتر شکوفا می‌شوند و افتخارآفرینی می‌کنند. 

 طلایی که شروع یک مسیر است 
این سال‌های نخست المپیاد جهانی هوش مصنوعی می‌تواند برای کشور‌هایی که از امروز روی استعداد‌های این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنند، اهمیت زیادی داشته باشد. موفقیت امسال ایران نیز در همین چارچوب قابل بررسی است. 
در کارنامه امسال تیم ملی ایران، شایان رضازاده با کسب مدال طلا، نخستین طلای ایران در المپیاد جهانی هوش مصنوعی را ثبت کرد. محمدرضا درویشی و محمدامین نظم‌فر دو مدال نقره را به دست آوردند و مانی منجی‌پور نیز با کسب مدال برنز، مجموعه مدال‌های ایران را کامل کرد. 
مدال‌هایی که تصویری از عملکرد منسجم تیم ملی ایران ارائه می‌دهد. البته ارزش این نتیجه تنها به جدول مدال‌ها محدود نمی‌شود؛ تجربه حضور در چنین رقابتی، قرار گرفتن در کنار استعداد‌های کشور‌های مختلف و سنجش توانایی دانش‌پژوهان ایرانی در یک میدان بین‌المللی، خود بخشی از اهمیت این حضور است. 
شاید هنوز برای قضاوت درباره آینده این مسیر زود باشد، اما یک چیز روشن است: اینکه این جوانان نشان دادند که توان رقابت در بالاترین سطح را دارند. حال آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، فراهم‌کردن زمینه‌ای است که این توانایی‌ها در داخل کشور نیز فرصت رشد و شکوفایی پیدا کنند. بی‌تردید باید قدر این سرمایه‌های انسانی را بدانیم و با ارتقای تجهیزات، امکانات و زیرساخت‌های لازم، به این مسیر پر و بال بدهیم، چراکه طلای امروز، اگر درست حمایت شود، می‌تواند بخشی از سرمایه علمی و فناورانه فردای این مرز و بوم باشد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: مدال طلا ، آسیا ، فناوری
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