کد خبر: 1373126
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
ورزش » ساير
علیپوریان کاپیتان تیم‌ملی قهر کرد، تلاش بانوان برای پیشرفت 

تحول والیبال‌نشسته با یک درصد بودجه فوتبال 

1 تیم‌های ملی والیبال‌نشسته مردان و زنان ایران خود را برای حضور موفق در بازی‌های پاراآسیایی آیچی- ناگویا ۲۰۲۶ آماده می‌کنند. از تیم مردان انتظار تکرار قهرمانی در آسیا می‌رود و تیم بانوان نیز برای کسب بهترین نتیجه در ناگویا به میدان خواهد رفت
شیوا نوروزی 

جوان آنلاین: تیم‌های ملی والیبال‌نشسته مردان و زنان ایران خود را برای حضور موفق در بازی‌های پاراآسیایی آیچی- ناگویا ۲۰۲۶ آماده می‌کنند. از تیم مردان انتظار تکرار قهرمانی در آسیا می‌رود و تیم بانوان نیز برای کسب بهترین نتیجه در ناگویا به میدان خواهد رفت. 
هدایت تیم‌ملی والیبال‌نشسته مردان برعهده هادی رضایی مرد کهنه‌کار این رشته است و این مربی باتجربه مسئولیت مشاور فنی تیم بانوان را نیز بر عهده دارد. تیم مردان اخیراً در رقابت‌های قهرمانی جهان در شهر هانگژو، برای نهمین بار عنوان قهرمانی جهان را کسب کرد و سهمیه بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۸ را نیز به دست آورد. 
پس از قهرمانی جهان، کادرفنی تغییراتی در ترکیب تیم‌ملی ایجاد کرد و پس از خط خوردن سه نفر؛ میثم حاج‌بابایی، صادق بیگدلی، حمیدرضا عباسی، امیررضا میرزایی، امیرحسین نوری، مهدی بابادی، داوود علیپوریان، حسین گلستانی، پارسا محمدی، محمد نعمتی، وحید بایلری، میثم علیپور، حسین دریکوند، رسول اسدی و مرتضی مهرزاد به اردو دعوت شدند. با این وجود غیبت کاپیتان تیم‌ملی والیبال‌نشسته را با یک حاشیه مواجه ساخته است. 
داود علیپوریان که در قهرمانی جهان ۲۰۲۶ نیز به‌عنوان بهترین پاسور جهان انتخاب شد، از حضور در تمرینات امتناع کرده است! علیپوریان در گفت‌و‌گو با ایسنا به شکلی مبهم به غیبتش در تمرینات اشاره کرده است: «در این خصوص باید سرمربی تیم‌ملی پاسخگو باشد، نه من. در چین اتفاقاتی رخ داد که حاضر به بازگشت به تیم‌ملی نیستم. اینکه سرمربی تیم‌ملی والیبال‌نشسته حاضر نیست بگوید در چین چه اتفاقی افتاده و در این خصوص صحبت نمی‌کند، دردناک است. به هر صورت منتظر واکنش سرمربی تیم‌ملی هستم که چرا در اردو حاضر نمی‌شوم.» 
 اهمیت کسب سهمیه 
سرمربی تیم‌ملی والیبال‌نشسته کسب سهمیه پارالمپیک را از قهرمانی جهان مهم‌تر خواند. هادی رضایی در خصوص عملکرد شاگردانش برای قهرمانی جهان به ایرنا گفت: «مهم‌تر از قهرمانی جهان، کسب سهمیه پارالمپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس بود که برنامه‌ریزی را برای ادامه کار راحت کرد. این قهرمانی کار آسانی نبود، چون ما شرایط سختی داشتیم و درگیر جنگ بودیم. بعد از پارالمپیک پاریس نیز هیچ دیدار تدارکاتی یا رسمی نداشتیم.» 
 جوان‌گرایی در تیم‌ملی 
رضایی پایین آوردن میانگین سنی تیم را یکی از اهداف خود در تیم‌ملی عنوان کرد: «ظرفیت‌های زیادی در والیبال نشسته داریم و به دنبال آن هستیم تا میانگین سنی قهرمانان ما برای بازی‌های پاراآسیایی ناگویا کم شود. اکنون میانگین تیم ۳۲ سال است. تلاش داریم تا میانگین سنی تیم والیبال‌نشسته در ناگویا به عدد ۲۸ برسد. در تیم‌ملی بازیکنان بزرگی مانند داود علیپوریان و صادق بیگدلی داریم که نابغه در جهان این رشته هستند و می‌توانند در شرایط سخت کمک‌حال تیم باشند. نمی‌شود تنها به خاطر سن، یک بازیکن را کنار گذاشت. مهم عملکرد بازیکنان در بازی‌های سخت است. امیدوارم در آینده این دو بازیکن به جرگه مربیان بپیوندند.»

 
 نیاز تیم بانوان به برنامه بلندمدت 
مشاور فنی تیم‌ملی والیبال‌نشسته بانوان در ادامه در مورد توسعه این رشته در بخش بانوان اظهار داشت: «والیبال نشسته مانند فوتبال جزو رشته‌های المپیکی است و همه به دنبال آن هستند تا در این رشته حضور داشته باشند. البته موفقیت‌های پرتکرار تأثیر زیادی در این کار دارد. پشتوانه‌های بسیار خوبی داریم و در حال توسعه این رشته در بین بانوان هستیم. بانوان برای رسیدن به سکوی قهرمانی جهان نیاز به یک برنامه چهار ساله دارند. اگر از این تیم حمایت مالی شود، بی‌تردید روز‌های خوبی در انتظار بانوان ایران است. دنبال بودجه‌های کلان نیستم، اما می‌گویم یک درصد از بودجه فوتبال را به والیبال نشسته بدهید، آن زمان مشخص می‌شود چه تغییراتی در این رشته انجام خواهد شد.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: والیبال ، رقابت‌های پارآسیایی ، جام جهانی ۲۰۲۶
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

ادعای واکنش رهبر معظم انقلاب به نامه رئیس جمهور کذب است

نیویورک‌تایمز: جنگ علیه ایران یک باخت راهبردی و مایه شرم بوده است

اربعین حسینی (ع) از منظر فقه و روایت

محسن رضایی: کریدور دومی در تنگه هرمز گشوده نمی‌شود

آخرین صحبت‌های پسرم دلتنگی برای رهبر شهید بود

زمان شارژ اعتبار کالابرگ تغییر کرد

دردسر همزمان آمریکا و اوکراین با ته کشیدن موشک‌های پاتریوت

کنوانسیون خزر، از ابهام حقوقی تا نگرانی امنیتی

با وحدت‌شکن بجنگید حتی اگر عمامه مرا بر سر داشته باشد

اربعین؛ زبان مشترک قدم‌ها

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۱

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۲

رایزنی وزیر امور خارجه ایتالیا با عراقچی

تغییر رویه دشمن در ترور از شیخ فضل‌الله تا مصباح یزدی

نه کریدور دوم نه مذاکره زیر سایه تهدید

گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و سلطنت عمان

تنگه ملک ماست | این‌بار بدون حتی نظر امریکا

بازتاب روزنامه جوان ۱۵ مرداد در شبکه خبر

ترامپ دوباره به پشت میانجی‌ها خزید

مذاکرات تنگه هرمز با عمان دوجانبه است؛ موضوعات ایران و آمریکا بعداً بررسی می‌شود

مشروطه نقطه عطف بیداری و آزادی‌خواهی ملت ایران بود

جزئیات برگزاری پیاده‌روی جاماندگان اربعین در تهران

آغاز جنگ ایران برای پایان قدرت آمریکا بود

ادعا درباره «نحوه رد زنی محل استقرار شهید لاریجانی» صحت ندارد

بازگشت ۳ میلیون و ۱۷ هزار زائر اربعین به کشور

تفاهم با عمان به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست

جولان عقابان ایرانی از دفاع مقدس تا نبرد رمضان

خرید قسطی اولش خنده و آخرش گریه است!

وزیر صمت عازم پاکستان شد

قیمت گوسفند زنده ۳۰ درصد کاهش یافت؛ گوشت ارزان نشد

آمریکا تحریم‌های یک شرکت هواپیمایی عراقی را لغو کرد

مواضع حکیمانه رهبر معظم انقلاب، نصب العین همه مسئولان نظام باشد

فلسطین مسئله نخست جهان اسلام به شمار می‌رود

۲.۸ میلیون زائر به کشور بازگشتند

اربعین حسینی؛ یکی از بزرگ‌ترین تجمع‌های سالانه جهان

۲۱ عامل موساد و ۴ عضو باند‌های مسلح بازداشت شدند

۱.۸میلیون زائر اربعین به کشور بازگشتند

فرهنگ با بخشنامه و نگاه قیم‌مآبانه اصلاح نمی‌شود

بازگشت یک میلیون و ۹۷۴ هزار زائر اربعین به کشور

گزینه استقلال راهی گل گهر شد

البرز، الگوی تاب‌آوری ملی و شتاب در مسیر توسعه پایدار

امام حسین (ع) کشته سیرت‌های عصر جاهلی شد

بازیکن سابق پرسپولیس به آلومینیوم پیوست

عمان: مذاکرات مثبت و سازنده با ایران درباره تنگه هرمز ادامه دارد

فریاد‌ها و ناله‌های دوستان مبارزدلم را آتش می‌زد

دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو

کربلا از میرجاوه آغاز می‌شود!

اجازه باز شدن مسیر دوم در تنگه هرمز را نخواهیم داد

پایان محاصره با ائتلاف مصرف

خروش خونخواهان از تهران تا کربلا

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
از گمنام‌ترین فرماندهان شهید جنگ رمضان/ از شناسایی در والفجر۲ تا حضور در جنگ ۳۳ روزه
گفت‌وگو با محمد فیلی/ وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد
نوجوانانی که ربات می‌سازند و آینده را
هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست
رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 
دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو/ خصوصی‌سازی یا انحصار؟
غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا
جراحی‌های زیبایی با مدرک فوق‌دیپلم! + گفت‌وگو با متهم
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم
نسلی که آنلاین الگو می‌گیرد
گفت‌وگو با آیت‌الله جاودان/ جفای مخالفان مکانت معنوی رهبر شهید را ارتقا می‌داد
راننده مست به قانون می‌خندد
همه آقای دوربینی شده‌ایم!
 قصه ناتمام سرویس مدارس 
آیا مقاومت فلسطین خلع‌سلاح می‌شود؟
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار