جوان آنلاین: تیم‌های ملی والیبال‌نشسته مردان و زنان ایران خود را برای حضور موفق در بازی‌های پاراآسیایی آیچی- ناگویا ۲۰۲۶ آماده می‌کنند. از تیم مردان انتظار تکرار قهرمانی در آسیا می‌رود و تیم بانوان نیز برای کسب بهترین نتیجه در ناگویا به میدان خواهد رفت.

هدایت تیم‌ملی والیبال‌نشسته مردان برعهده هادی رضایی مرد کهنه‌کار این رشته است و این مربی باتجربه مسئولیت مشاور فنی تیم بانوان را نیز بر عهده دارد. تیم مردان اخیراً در رقابت‌های قهرمانی جهان در شهر هانگژو، برای نهمین بار عنوان قهرمانی جهان را کسب کرد و سهمیه بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۸ را نیز به دست آورد.

پس از قهرمانی جهان، کادرفنی تغییراتی در ترکیب تیم‌ملی ایجاد کرد و پس از خط خوردن سه نفر؛ میثم حاج‌بابایی، صادق بیگدلی، حمیدرضا عباسی، امیررضا میرزایی، امیرحسین نوری، مهدی بابادی، داوود علیپوریان، حسین گلستانی، پارسا محمدی، محمد نعمتی، وحید بایلری، میثم علیپور، حسین دریکوند، رسول اسدی و مرتضی مهرزاد به اردو دعوت شدند. با این وجود غیبت کاپیتان تیم‌ملی والیبال‌نشسته را با یک حاشیه مواجه ساخته است.

داود علیپوریان که در قهرمانی جهان ۲۰۲۶ نیز به‌عنوان بهترین پاسور جهان انتخاب شد، از حضور در تمرینات امتناع کرده است! علیپوریان در گفت‌و‌گو با ایسنا به شکلی مبهم به غیبتش در تمرینات اشاره کرده است: «در این خصوص باید سرمربی تیم‌ملی پاسخگو باشد، نه من. در چین اتفاقاتی رخ داد که حاضر به بازگشت به تیم‌ملی نیستم. اینکه سرمربی تیم‌ملی والیبال‌نشسته حاضر نیست بگوید در چین چه اتفاقی افتاده و در این خصوص صحبت نمی‌کند، دردناک است. به هر صورت منتظر واکنش سرمربی تیم‌ملی هستم که چرا در اردو حاضر نمی‌شوم.»

اهمیت کسب سهمیه

سرمربی تیم‌ملی والیبال‌نشسته کسب سهمیه پارالمپیک را از قهرمانی جهان مهم‌تر خواند. هادی رضایی در خصوص عملکرد شاگردانش برای قهرمانی جهان به ایرنا گفت: «مهم‌تر از قهرمانی جهان، کسب سهمیه پارالمپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس بود که برنامه‌ریزی را برای ادامه کار راحت کرد. این قهرمانی کار آسانی نبود، چون ما شرایط سختی داشتیم و درگیر جنگ بودیم. بعد از پارالمپیک پاریس نیز هیچ دیدار تدارکاتی یا رسمی نداشتیم.»

جوان‌گرایی در تیم‌ملی

رضایی پایین آوردن میانگین سنی تیم را یکی از اهداف خود در تیم‌ملی عنوان کرد: «ظرفیت‌های زیادی در والیبال نشسته داریم و به دنبال آن هستیم تا میانگین سنی قهرمانان ما برای بازی‌های پاراآسیایی ناگویا کم شود. اکنون میانگین تیم ۳۲ سال است. تلاش داریم تا میانگین سنی تیم والیبال‌نشسته در ناگویا به عدد ۲۸ برسد. در تیم‌ملی بازیکنان بزرگی مانند داود علیپوریان و صادق بیگدلی داریم که نابغه در جهان این رشته هستند و می‌توانند در شرایط سخت کمک‌حال تیم باشند. نمی‌شود تنها به خاطر سن، یک بازیکن را کنار گذاشت. مهم عملکرد بازیکنان در بازی‌های سخت است. امیدوارم در آینده این دو بازیکن به جرگه مربیان بپیوندند.»



نیاز تیم بانوان به برنامه بلندمدت

مشاور فنی تیم‌ملی والیبال‌نشسته بانوان در ادامه در مورد توسعه این رشته در بخش بانوان اظهار داشت: «والیبال نشسته مانند فوتبال جزو رشته‌های المپیکی است و همه به دنبال آن هستند تا در این رشته حضور داشته باشند. البته موفقیت‌های پرتکرار تأثیر زیادی در این کار دارد. پشتوانه‌های بسیار خوبی داریم و در حال توسعه این رشته در بین بانوان هستیم. بانوان برای رسیدن به سکوی قهرمانی جهان نیاز به یک برنامه چهار ساله دارند. اگر از این تیم حمایت مالی شود، بی‌تردید روز‌های خوبی در انتظار بانوان ایران است. دنبال بودجه‌های کلان نیستم، اما می‌گویم یک درصد از بودجه فوتبال را به والیبال نشسته بدهید، آن زمان مشخص می‌شود چه تغییراتی در این رشته انجام خواهد شد.»