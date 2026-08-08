روزگار سیاه یک مهره سوخته 

جوان آنلاین: جیانی اینفانتینو روزهای عجیب و غریبی را سپری میکند. رئیس سوئیسی فیفا خیلی زود از چشم اربابانش افتاد، درست بعد از پایان جام جهانی و خوشخدمتیهایی که به ترامپ فاسد کرد. اینفانتینو حالا منتظر نشسته تا ببیند دنیای فوتبال چه زمانی نسخهاش را میپیچد و او را بیرون میاندازد، ولی حتماً با خودش میگوید که کاش به همین سادگی بود.
این روزها حرف و حدیث در مورد اینفانتینو زیاد است. طبیعی هم هست، این سرنوشت محتوم مهرههایی است که تاریخ مصرفشان تمام میشود. آدمهایی که یا باید با زبان خوش بروند پی کارشان و دم نزنند یا اینکه به قول معروف اینقدر برایشان میزنند تا با غلط کردن و روسیاهی تمام بروند. داستان رئیس سوئیسی فیفا این روزها عیناً همین است. روزی نیست که خبری جنجالی از اینفانتینو منتشر نشود. روزی نیست که صدایی از جایی در محکومیت او بلند نشود. به هر حال او نتوانست خواسته اربابش را اجابت کند. اینفانتینو میخواست فوتبال را به ترامپ بفروشد، میخواست فوتبال را هم مثل جایزه صلح مسخرهای که به آدمکشترین رئیسجمهور جهان تقدیم کرد به او تقدیم کند، اما نتوانست و حالا باید هم منتظر باشد و ببیند که هر روز برایش برگی تازه رو میشود، ولی این آخری با همه متفاوت است. اتهام جدید او واقعاً تخت ریاستش را به لرزه درآورده است.
روزنامه تلگراف مدعی شده که اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) برای جبران خسارت به یک معشوقه ادعایی جیانی اینفانتینو، در زمان تصدی او به عنوان دبیر کل، مبلغی را پرداخت کرده است. این زن پس از رابطه ادعایی با اینفانتینو که در آن زمان یکی از مقامات ارشد در نهاد اداری اتحادیه فوتبال اروپا بود، مبلغ قابل توجهی دریافت کرد. طبق گزارش این روزنامه، اینفانتینو در طول رابطه، او را ترفیع داد و پس از ترک یوفا، این کنفدراسیون هزینههای تحصیل او برای اخذ مدرک MBA از یکی از دانشکدههای کسبوکار را تقبل کرد. یوفا در بیانیهای که منتشر کرد پرداخت مبلغ مالی را تأیید و اعلام کرد که از ادعاها درباره رابطه بین این زن و اینفانتینو آگاهی داشته است. یوفا اضافه کرد که از آن زمان، مقررات خود را برای همسو شدن با قوانین سازمانهای مدرن و معتبر محکمتر کرده است. این اعتراف پس از تحقیق انجامشده توسط روزنامه تلگراف صورت گرفت که نگرانیهای جدی شخصیتهای برجسته یوفا را درباره رفتار اینفانتینو فاش کرد. این موضوع بحثها درباره ادامه ریاست او بر فیفا را داغتر خواهد کرد. اینفانتینو در سال ۲۰۰۰ به یوفا پیوست و ۱۶ سال در آنجا فعالیت کرد تا اینکه در فوریه ۲۰۱۶ برای ریاست فیفا آنجا را ترک کرد. روزنامه تلگراف افشا کرد که رئیس فیفا که متأهل و دارای چهار فرزند است، در زمان تصدی خود به عنوان دبیر کل اتحادیه فوتبال اروپا، با یک کارمند تازهکار رابطه داشته است. در تحقیق روزنامه تلگراف با همکاران و شخصیتهای برجسته، ادعا شده است که اینفانتینو تضمین کرده بود که این زن مبلغی حداقل شش رقمی به عنوان جبران خسارت دریافت کند.
فیفا مثل دفعات قبل این بار هم از در تکذیب وارد شد. رسانه فیفا این روزها کاری جز تکذیب کردن گندکاریهای آقای رئیس ندارد و حالا تا کی قرار است به این روند ادامه دهد باید منتظر ماند و دید. سخنگوی فیفا در مورد آخرین اتهام اینفانتینو اعلام کرد که هیچ شکایتی از سوی کارکنان درباره رفتار اینفانتینو دریافت نشده است. او گفت: «رئیس فیفا، جیانی اینفانتینو، این ادعاها را شدیداً تکذیب میکند و آنها کاملاً بیاساس هستند. هرگونه اشاره به رفتار نامناسب یا نقض قوانین و مقررات، تهمت محسوب میشود. هیچ یک از کارکنان یوفا یا فیفا شکایتی درباره رفتار اینفانتینو ارائه نکردهاند، زیرا هیچ حادثهای رخ نداده است. تمام اقدامات مربوط به کارکنان از جمله هر گونه اقدامی برای پایان خدمت یا پرداخت جبران خسارت، توسط مدیران ذیربط و طبق تمام مقررات موجود تأیید شده است.»