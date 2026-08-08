جوان آنلاین: تیمملی هندبال در حالی به بازیهای آسیایی آیچی- ناگویا ۲۰۲۶ اعزام خواهد شد که با چالشهای جوانگرایی، عدم حضور لژیونرها و همچنین همگروهان سخت مواجه است.
هندبالیستهای کشورمان اردوی آمادهسازی خود را زیر نظر نناد کلاییچ، سرمربی جدید تیمملی پیگیری میکنند و در فاصله اندک باقیمانده تا شروع بازیهای آسیایی اردوی صربستان را پیشرو دارند. سرمربی کروات در شرایطی نفرات مدنظرش را به اردو فراخوانده که در این دوره نیز لژیونرها فرصت حضور در آوردگاه آسیایی را نخواهند داشت. ثبت نشدن بازیهای آسیایی در تقویم فدراسیون جهانی هندبال باعث شده تا تیمهای خارجی از حضور بازیکنان ملیپوش آسیایی در این رقابتها خودداری کنند. این مسئله در بازیهای هانگژو نیز به ضرر تیمملی ایران تمام شد.
پیگیریهای رئیس فدراسیون هندبال نیز راه به جایی نبرده است. علیرضا پاکدل در گفتوگویی تلویزیونی از تلاش برای حضور لژیونرها در بازیهای آسیایی گفت: «متأسفانه بازیهای آسیایی در تقویم فدراسیون جهانی هندبال قرار ندارد و به همین دلیل باشگاههای اروپایی الزامی برای در اختیار گذاشتن بازیکنان خود ندارند. از طرفی، زمان برگزاری این بازیها دقیقاً با هفتههای ابتدایی لیگهای اروپایی همزمان شده است. در این باره مذاکرات و پیگیریهای زیادی انجام دادیم. شخصاً با مدیران و مربیان باشگاههای بازیکنان ایرانی در اروپا جلسات و گفتوگوهای مختلفی داشتم، اما در نهایت به دلیل شرایط مسابقات باشگاهی و نگرانی تیمها بابت از دست دادن بازیکنان و احتمال مصدومیت آنها، این تلاشها به نتیجه نرسید. در نتیجه باید با واقعیت موجود کنار بیاییم و با ترکیبی جوان و متشکل از بازیکنان منتخب لیگ داخلی در بازیهای آسیایی حاضر شویم. اگر بخواهیم واقعبینانه نگاه کنیم، تیمی که راهی ناگویا میشود از تمام ظرفیت هندبال ایران استفاده نمیکند و تقریباً با نیمی از توان خود به این مسابقات میرود.»
پاکدل با اشاره به حضور سرمربی جدید تیمملی اظهار داشت: «حدود یک ماه است که کلاییچ در کنار تیمملی حضور دارد و به تدریج شناخت بیشتری از بازیکنان ایرانی پیدا میکند. یکی از ویژگیهای مهم او توجه ویژه به بازیکنان جوان و نگاه سازندگی است. این مربی در عربستان نیز تجربه موفقی در شناسایی و پرورش استعدادها داشت و توانست بازیکنانی را به تیم ملی آن کشور معرفی کند که در ادامه زمینه حضور عربستان در جام جهانی را فراهم کردند. هدف ما قطعاً موفقیت است و برای رسیدن به آن تمام تلاشمان را انجام خواهیم داد، اما باید براساس واقعیتها صحبت کنیم. شرایطی که تیمملی دارد و گروهی که در آن قرار گرفتهایم، کار را بسیار دشوار میکند و نباید انتظار غیرواقعی ایجاد شود.»
رئیس فدراسیون همچنین در خصوص همگروهی با حریفان قدرتمند آسیایی گفت: «گروه بسیار دشواری داریم و تیمهایی مانند بحرین، کرهجنوبی، کویت و قزاقستان در آن حضور دارند. اگر قرار بود کسی از ما بخواهد سختترین گروه ممکن را انتخاب کنیم، شاید چنین قرعهای را انتخاب نمیکردیم. با این حال، قرعه مشخص شده و باید با تمام توان برای رقابت با حریفان آماده شویم. نمیتوانیم شرایط را نادیده بگیریم و انتظار غیرواقعی ایجاد کنیم. تیم ملی با ترکیبی جوان و بدون تعدادی از بازیکنان اصلی خود به ناگویا میرود، اما این به معنای تسلیم شدن نیست. برای دفاع از نام ایران میجنگیم و تلاش خواهیم کرد بهترین عملکرد ممکن را داشته باشیم. با وجود تمام محدودیتها، تیمملی دستوپابسته نیست و برای موفقیت به میدان خواهد رفت. بازیکنان جوان ما انگیزه زیادی دارند و امیدوارم بتوانند از این فرصت بزرگ استفاده کنند.»